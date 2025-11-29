Adami Col Credas Extra Brut è la "migliore bollicina sotto i 20 euro" per Gambero Rosso. Ma qual è il segreto del Prosecco superiore Valdobbiadene?

123RF Premiato miglior prosecco sotto i 20 euro.

Il Col Credas Extra Brut di Adami ha ottenuto il riconoscimento di miglior bollicina sotto i 20 euro, della guida digitale BereBene 2026 di Gambero Rosso. La storia di Adami affonda le radici nella tradizione vitivinicola del territorio di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Il nonno era già viticoltore nel 1933, e oggi l’azienda arriva alla quarta generazione, guidata da una forte passione per la terra e il vino. Il vino proviene da vigneti ubicati a circa 300–350 metri di altitudine, su suoli calcareo-argillosi, esposti a sud/sud-est. Ma cosa rende questo Prosecco speciale? E perché è stato scelto?

Profilo, stile e identità del miglior prosecco per Gambero Rosso

Il Col Credas Extra Brut va oltre il gusto di “dolce e fruttato” che molti associano al Prosecco. È un vino secco, minerale, elegante, con un profilo pulito e territoriale. Al naso viene descritto con delicate note floreali di glicine e acacia, seguite da sentori di frutta a polpa bianca (mela, pera, pesca, agrumi). Al palato risulta asciutto, sapido, con buona acidità e mineralità.

In quanto extra brut, con dosaggio molto basso o nullo, è più austero e “verticale” rispetto al classico extra dry o brut, offrendo texture e freschezza più vicine a quelle di uno spumante molto apprezzato. Grazie a questo profilo, il Col Credas si presta sia come aperitivo raffinato sia come compagno di piatti a base di pesce, crostacei, primi piatti delicati o antipasti leggeri.

Prezzo, valore e accessibilità economica: qualità sotto i 20 euro

Un aspetto determinante del successo del Col Credas è il rapporto qualità – prezzo. Le offerte online mostrano un range che va da circa 17,15 euro a circa 19–19,50 euro per una bottiglia da 75 cl. Sul sito ufficiale di Adami il prezzo di listino per la versione Extra Brut 2024 è 18,50 euro.

Pur mantenendo una forte identità qualitativa e territoriale (caratteristiche tipiche di spumanti ben più costosi), il Col Credas resta accessibile a un ampio pubblico. In un momento come quello attuale, in cui l’inflazione e i costi aumentano, scegliere una bottiglia come questa rappresenta un buon compromesso tra qualità e valore economico.

Perché è stato scelto e premiato dalla guida BereBene 2026

Il premio assegnato dalla guida BereBene 2026 di Gambero Rosso non è solo un’ottima pubblicità, ma conferma un percorso di qualità, l’attenzione alla materia prima, alla vinificazione e al territorio. Secondo le dichiarazioni del presidente del consorzio, la produzione del Col Credas è frutto di una meticolosa selezione del vigneto e di una vinificazione che privilegia l’espressione del terroir, senza cercare compromessi nel gusto.

Inoltre, va sottolineato che una bottiglia che offre queste caratteristiche organolettiche e territoriali ad un prezzo inferiore ai 20 euro raramente si trova nel segmento “spumanti di qualità superiore”. Per molti consumatori, amatori o neofiti, può rappresentare una sorta di porta d’ingresso al meglio del mondo del Prosecco Docg. In un mercato in cui spesso “economico” è sinonimo di “standardizzato” o “anonimo”, il Col Credas Extra Brut di Adami è il tipo di etichetta che dimostra come un buon prodotto possa rimanere accessibile a un’utenza più ampia, senza però sacrificare né identità, né qualità o piacere.