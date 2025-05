I migliori vini italiani sotto i 20 euro nel 2025: quali sono e come vengono scelti da Gambero Rosso per essere inseriti nella guida Berebene

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Fonte: 122RF I più buoni tra i vini italiani economici

Nel panorama enologico italiano, eccellenza non significa sempre prezzi elevati. Anzi, ogni anno la guida Berebene di Gambero Rosso dimostra che si possono scoprire vini di altissima qualità anche con un budget contenuto. L’edizione 2025 premia le migliori etichette sotto i 20 euro, selezionate per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e per rappresentare al meglio la varietà e la ricchezza del patrimonio vitivinicolo italiano.

Come vengono scelti i migliori vini

Il premio Berebene è tra i più seguiti dagli appassionati di enoturismo. La guida prende in considerazione centinaia di assaggi, concentrandosi su vini distribuiti:

nella grande distribuzione,

nelle enoteche;

nei canali online.

Come già detto, il rapporto qualità/prezzo rappresenta il fulcro della guida, giunta nel 2025 alla sua nuova edizione.

Per entrare nella guida Berebene, un vino italiano deve rispondere a 2 requisiti fondamentali:

prezzo di vendita al pubblico entro i 20 euro, riferito al costo in enoteca o nella GDO (grande distribuzione organizzata);

eccellenza qualitativa, certificata da una valutazione positiva durante le degustazioni alla cieca svolte dagli esperti di Gambero Rosso.

I degustatori analizzano migliaia di etichette provenienti da tutta Italia e premiano quei vini che, pur avendo un costo contenuto, si distinguono per espressività territoriale, precisione enologica e piacevolezza. La guida suddivide poi i riconoscimenti in 2 principali categorie:

migliori vini per qualità/prezzo a livello nazionale, dove vengono selezionate 6 etichette eccellenti, ciascuna in una tipologia diversa;

migliori vini per qualità/prezzo regionali, che premiano un vino rappresentativo per ciascuna regione, valorizzando la diversità enologica italiana.

I migliori vini qualità/prezzo a livello nazionale

La classifica seleziona, tra tutte le etichette sotto i 20 euro, le migliori assolute per tipologia. Ecco i vincitori.

Miglior Bollicina

La miglior bollicina è La Matta Dosaggio Zero 2023 – Casebianche, spumante bianco prodotto in Campania, con un punteggio pari a 93/100. È stato definito un vino raffinato, secco e verticale, perfetto per chi ama le bollicine più autentiche.

Miglior Bianco

Il miglior vino bianco è il Falerio Pecorino Maree 2023 – Madonnabruna, prodotto nelle Marche, con un punteggio pari a 93/100. È descritto come pecorino fragrante e marino, capace di coniugare freschezza e profondità a un prezzo sorprendente.

Miglior Rosato

Il FCO Pinot Grigio Ramato 2023 – Sirch, è il miglior rosé. Prodotto in Friuli-Venezia Giulia, ha ottenuto un punteggio pari a 93/100. Considerato un’interpretazione elegante del ramato friulano, ha richiami floreali e agrumati.

Miglior Rosso

Il miglior rosso è il Chianti Classico 2021 – Borgo Salcetino, prodotto in Toscana, che ha ottenuto un punteggio pari a 94/100. Sangiovese in purezza, classico e impeccabile, lo distinguono struttura, tannino levigato e bevibilità.

Miglior Vino Dolce

Il migliro vino dolce è il Canelli Tenuta del Fant 2023 – Tenuta Il Falchetto, un bianco prodotto in Piemonte che ha ottenuto un punteggio pari a 93/100. È definito come un moscato raffinato, che esprime aromaticità e precisione stilistica;

Miglior vino sotto i 10 euro

Il miglio vino economico è il Barbera d’Asti Superiore Savej 2021 – Terre Astesane, rosso prodotto in Piemonte. Fruttato, diretto, vibrante, è un piccolo gioiello quotidiano a un prezzo imbattibile.

I migliori vini qualità/prezzo per regione

Un’altra particolarità della guida Berebene è quella di premiare per ogni regione un vino che riesca a rappresentarne l’identità, mantenendo sempre l’eccellenza sotto i 20 euro. Ecco l’elenco completo dei vincitori regionali.