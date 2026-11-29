Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Classifica migliori panettoni del 2026.

Sono quattro gli italiani protagonisti di “The Best Panettone of the World 2026”, il concorso che premia le migliori interpretazioni dei grandi lievitati della tradizione natalizia. L’edizione 2026 di questa competizione, organizzata dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc), ha coinvolto 30 finalisti, chiamati a confrontarsi nelle categorie panettone classico, panettone al cioccolato, panettone salato e pandoro.

A decretare i vincitori è stata una giuria composta da cinque professionisti del settore, Ciro Chiummo, Antonio Sorrentino, Roberto Cantolacqua, Fabio Albanesi e Francesco Mastroianni, che hanno valutato le preparazioni sotto il profilo tecnico, strutturale e creativo.

Chi ha vinto il premio come miglior panettone classico del 2026

Il titolo per il miglior panettone classico del 2026 è stato assegnato a Michele Pirro, pasticciere del Café Noir di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. La sua preparazione ha convinto la commissione per la capacità di rispettare i parametri della ricetta tradizionale, con un impasto caratterizzato da una struttura equilibrata e da un’alveolatura giudicata ideale.

Secondo la giuria il prodotto rappresenta correttamente la definizione di panettone perfetto, valorizzando la consistenza, la distribuzione delle sospensioni e il profilo aromatico. Tra gli elementi apprezzati figurano le note di agrumi e vaniglia, oltre alla quantità e alla distribuzione degli ingredienti nell’impasto, capaci di arricchire il gusto senza alterarne l’equilibrio.

Il secondo posto nella categoria è andato a Francesco Belli, della Pasticceria Valecchi di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, mentre sul terzo gradino del podio si è classificato Massimiliano Maiorano, della Forneria di Maiorano di Napoli.

Il migliore panettone al cioccolato

Per la categoria del panettone al cioccolato il riconoscimento è stato assegnato a Gianluca Cecere, della Pasticceria Cecere di Napoli. La sua proposta si è distinta per la capacità di integrare il cioccolato in un grande lievitato mantenendo una consistenza adeguata e una struttura armoniosa.

In questo caso, il prodotto ha conquistato il primo posto proprio grazie all’equilibrio raggiunto con l’uso del cioccolato, protagonista al gusto senza compromettere le caratteristiche del lievitato.

Il secondo posto è stato assegnato a Beatrice Volta, di Come una Volta a Pistoia, mentre il terzo riconoscimento è andato a Pasquale Pesce, della Pasticceria Pesce di Avella, in provincia di Avellino.

Chi ha conquistato il titolo come miglior panettone salato

Il miglior panettone salato premiato è invece quello di Flavio Serangeli, panificatore presso l’Antico Forno Serangeli (storico forno e panificio della città di Latina, che ha presentato una preparazione ispirata alla pasta alla carbonara. La ricetta vincitrice ha ripreso alcuni degli elementi distintivi della carbonara, trasferendoli in un impasto lievitato attraverso una lavorazione che comprende anche una gelée al tuorlo e pecorino.

Subito dopo si è piazzato il lievitato al carciofo di Sezze e aglio nero fermentato di Francesco Ricci, di Sezze, sempre in provincia di Latina, mentre il terzo posto è andato a Michele Pirro, già vincitore nella categoria del panettone classico, che ha così ottenuto un doppio riconoscimento nell’edizione 2026 grazie alla variante salata con con peperoni, melanzane, capperi, pecorino e capocollo di Martina Franca.

Premiato anche il miglior pandoro al mondo del 2026

Infine, per la categoria miglior pandoro, il riconoscimento è stato assegnato a quello realizzato da Davide Poloni, maestro pasticciere dell’Antico Borgo Bakery di Martinengo, in provincia di Bergamo. La preparazione ha ottenuto il punteggio più alto per:

forma regolare;

alveolatura omogenea;

crosta dal colore dorato;

profilo aromatico riconoscibile.

La giuria ha apprezzato in particolare il profumo e il sapore della vaniglia, presente in maniera decisa, oltre alla qualità della struttura.

Alle sue spalle si sono classificati Andrew Travagin, di Ai Laghi a Revine Lago, in provincia di Treviso, al secondo posto, e Simona Gosta, di Coloniali Gosta a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, al terzo.