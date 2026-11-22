Cresce l'export e si rafforza la filiera agricola: i vincitori del primo Concorso Birra Italiana e le prospettive di un comparto in espansione.

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Premiate le migliori birre italiane del 2026.

La birra artigianale italiana rafforza la propria presenza sui mercati internazionali e si prepara a diventare uno dei nuovi ambasciatori del Made in Italy agroalimentare.

È questo il quadro emerso in occasione del primo concorso Birra Italiana, iniziativa organizzata dal Consorzio birra italiana insieme a Coldiretti, negli spazi del Simei presso Fiera Milano Rho, durante la quale sono state premiate diverse produzioni, distinguendo tra birre ad alta e bassa fermentazione e quelle realizzate con una filiera specificamente dedicata al malto o al luppolo.

Concorso Birra italiana, chi sono i vincitori del 2026

Tra i migliori:

nella categoria 100% alta, il primo premio è andato a Birra dei Vespri, che ha conquistato il riconoscimento con la 1282-Chiara;

nella categoria 100% bassa, invece, a salire sul gradino più alto del podio è stato Birrone, premiato per la birra Brusca;

nella categoria 100% malto alta ha vinto Ibeer con Tea Time;

nella categoria 100% malto bassa il riconoscimento principale è stato assegnato a Il Mastio con Benedetta Sete;

nella categoria 100% luppolo alta ha trionfato il Birrificio Agricolo Goritto, con la sua American Pale Ale;

nella categoria 100% luppolo bassa, invece, il primo posto è stato conquistato da Mister B brewery con Boia.

Accanto ai premi assegnati nelle categorie principali, il concorso ha previsto anche alcuni riconoscimenti speciali, destinati a valorizzare differenti aspetti della filiera brassicola.

In particolare:

Marduk ha ricevuto il riconoscimento nella categoria filiera italiana luppolo e orzo (F.I.L.O.);

Serro Croce è stato premiato per la comunicazione;

Baladin ha avuto il premio birraturismo, realtà che ha contribuito a rendere la cultura della birra artigianale anche un’esperienza legata alla scoperta dei territori e delle produzioni locali.

Una menzione speciale è stata assegnata a Libeera, la prima birra artigianale nata da una filiera agricola interamente al femminile. Il progetto, sviluppato grazie alla collaborazione tra Consorzio birra italiana, Coldiretti e Fondazione Una Nessuna Centomila, utilizza la produzione brassicola anche come strumento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Quanto è cresciuto l’export della birra dall’Italia, i dati

Secondo i dati Istat, nei primi otto mesi del 2026 le esportazioni di birra italiana sono aumentate del 13% in quantità. Le produzioni nazionali hanno trovato spazio oltre i confini italiani, intercettando una domanda internazionale sempre più interessata alla qualità e alla differenziazione dell’offerta agroalimentare.

Attualmente, l’export rappresenta circa il 18% della produzione birraria italiana e, grazie alla sua crescita, ha contribuito a consolidare le performance registrate nel periodo successivo alla pandemia.

Se per lungo tempo il vino ha rappresentato il principale riferimento del made in Italy nel settore delle bevande, oggi anche la birra artigianale sta costruendo una propria identità internazionale, non solo come prodotto alternativo alle etichette dei grandi marchi industriali.

Questo anche perché la filiera agricola italiana rappresenta un fattore di differenziazione commerciale. In un mercato internazionale caratterizzato dalla presenza di numerosi produttori, poter raccontare l’origine delle materie prime e il legame con il territorio consente di costruire un’identità riconoscibile. La birra italiana può infatti contare su un elemento distintivo, ovvero il collegamento diretto tra coltivazione delle materie prime e trasformazione. Orzo, malto e luppolo fanno parte integrante di un processo produttivo che permette alle aziende di controllare più fasi della catena del valore e di comunicare con maggiore trasparenza l’origine dei propri prodotti.