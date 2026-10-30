Quali sono i due aeroporti italiani premiati ai Routes World Awards 2026 per lo sviluppo delle rotte aeree e dei collegamenti internazionali

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Premiati i migliori aeroporti italiani per voli e collegamenti.

Ai Routes World Awards 2026, assegnati a Francoforte, due aeroporti italiani si sono distinti sulla scena internazionale per la loro capacità di sviluppare rotte aeree e collegamenti con le principali destinazioni. I premi, in questo caso, sono stati assegnati tenendo conto della disponibilità di voli diretti e del numero di passeggeri in transito, ma anche valutando l’apertura verso nuove destinazioni e la collaborazione con le compagnie aeree per creare nuove opportunità di traffico.

I migliori aeroporti per voli e collegamenti nel 2026

Ai Routes World Awards 2026, Roma Fiumicino ha conquistato il titolo di vincitore assoluto e il primo posto nella categoria degli scali con oltre 30 milioni di passeggeri all’anno. A seguire si è posizionato l’aeroporto di Cagliari-Elmas, che ha ottenuto il riconoscimento nella fascia compresa tra 5 e 10 milioni di passeggeri.

Il premio per lo scalo romano arriva in una fase di espansione dei collegamenti, che nel 2025 ha registrato:

un traffico record di 51,3 milioni di passeggeri, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente;

10,8 milioni di viaggiatori sulle rotte di lungo raggio.

Il programma di sviluppo della rete previsto per quest’anno, invece, comprende:

oltre 40 nuove rotte, più di 15 nuove destinazioni e l’ingresso di quattro nuove compagnie aeree;

22 aeroporti del Nord America, con servizi che includono Seattle, operata da Alaska Airlines, e Houston, collegata da Ita Airways.

All’aeroporto di Cagliari il premio è andato soprattutto per il lavoro svolto per ampliare i collegamenti e rafforzare la connettività della Sardegna. L’offerta dello scalo sardo si è tradotta in un ampliamento che ha portato a:

lo sviluppo di 12 nuove rotte di linea per la stagione estiva 2026;

quattro nuovi collegamenti per l’inverno 2026-2027 e un aumento di frequenza su 45 rotte già esistenti.

Secondo i dati riportati in occasione dell’assegnazione dei premi, la capacità prevista per l’inverno 2026-2027 è di circa 2,2 milioni di posti, grazie soprattutto agli sforzi per ridurre le oscillazioni stagionali del traffico. La stagionalità rappresenta una delle principali sfide per l’economia turistica sarda. Durante l’estate, il richiamo delle spiagge e delle località costiere alimenta la domanda di voli e servizi ricettivi. Nei mesi autunnali e invernali, al contrario, la riduzione dei flussi può rendere più difficile mantenere un’offerta ampia e frequente.

Un’offerta più distribuita nel corso dell’anno può quindi aiutare le strutture ricettive a programmare aperture più lunghe, offrire maggiori opportunità di lavoro e rendere più sostenibili gli investimenti in ristorazione, trasporti ed esperienze turistiche.

Routes World Awards 2026, come vengono premiati gli aeroporti

La cerimonia dei Routes World Awards si è svolta il 22 ottobre 2026 a Francoforte, in Germania, nell’ambito di Routes World, appuntamento internazionale che riunisce aeroporti, compagnie aeree e organizzazioni turistiche per discutere le strategie di sviluppo delle reti aeree.

Per le categorie dedicate agli aeroporti e alle destinazioni, la valutazione coinvolge una giuria composta da esponenti del settore della pianificazione delle reti delle compagnie aeree. Per ottenere i riconoscimenti, tuttavia, ci si deve candidare, dopodiché le candidature vengono esaminate sulla base del contributo offerto allo sviluppo della connettività e dell’efficacia delle iniziative messe in campo per favorire nuovi collegamenti.

Non si tratta, quindi, di una semplice classifica degli aeroporti più grandi o più frequentati, né di una graduatoria basata esclusivamente sulla qualità dei servizi ai passeggeri. L’attenzione è rivolta alla capacità di:

costruire relazioni con i vettori;

individuare nuove opportunità commerciali;

rendere sostenibili le rotte nel tempo.

Il lavoro di sviluppo delle rotte comprende perciò analisi di mercato, negoziazioni commerciali, promozione territoriale e iniziative di marketing condivise.