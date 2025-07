I quartieri più richiesti e i prezzi al mq per comprare casa a Caserta nel 2025, tra centro storico, aree residenziali e zone immerse nel verde. Il Centro non è la zona più costosa

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Caserta

Da sempre Caserta è conosciuta per la sua Reggia borbonica, un complesso monumentale con un ricco patrimonio artistico che attira turisti da tutto il mondo. In realtà la città ha anche una posizione strategica tra Napoli e il basso Lazio, caratteristica che la rende appetibile per chi vuole comprare casa. Per comprendere meglio il mercato immobiliare del capoluogo di provincia, Idealista ha effettuato un’analisi relativa al primo trimestre del 2025 e ha individuato i quartieri più richiesti della città e quelli con i prezzi al metro quadro più elevati. L’indice di domanda relativa, che misura il numero di contatti ricevuti per ogni annuncio, aiuta a comprendere quali zone attraggono maggiormente l’interesse degli acquirenti.

I quartieri più richiesti di Caserta

Secondo i dati raccolti, il Centro di Caserta è il quartiere più richiesto della città, con un indice di domanda relativa pari a 2,5. Seguono Centurano-San Clemente con un indice di 2,0, e più distaccati Sala-Puccianiello-Casolla e Casertavecchia-Casola-Garzano, entrambi con un valore di 1,0.

Il Centro continua a essere la zona più ambita per la presenza di uffici, attività commerciali, scuole e la prossimità ai servizi principali. Centurano-San Clemente, in espansione urbanistica, combina aree residenziali con spazi verdi e offre soluzioni abitative moderne. I quartieri più periferici, come Casertavecchia, attraggono chi cerca tranquillità e un contesto paesaggistico particolare.

Quartiere Indice di domanda relativa Centro 2,5 Centurano-San Clemente 2,0 Sala-Puccianiello-Casolla 1,0 Casertavecchia-Casola-Garzano 1,0

I quartieri più costosi di Caserta

Per quanto riguarda i prezzi al metro quadro, i valori più elevati si trovano nella zona Sala-Puccianiello-Casolla, con una media di 1.677 euro/mq. Subito dopo si posiziona il Centro cittadino, con 1.607 euro/mq, seguito da Centurano-San Clemente con 1.499 euro/mq.

Casertavecchia-Casola-Garzano risulta il quartiere più economico della città, con un prezzo medio di 1.185 euro/mq. Questa differenza di valori evidenzia un mercato accessibile, che varia sensibilmente tra le zone centrali, più dinamiche e servite, e le aree periferiche, più tranquille e immerse nel verde.

I prezzi di Caserta risultano in generale più bassi rispetto ad altre città italiane, rendendola una scelta interessante sia per l’acquisto di una prima casa che per investimenti a lungo termine.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Sala-Puccianiello-Casolla 1.677 Centro 1.607 Centurano-San Clemente 1.499 Casertavecchia-Casola-Garzano 1.185

I quartieri più costosi in Italia

Nel panorama nazionale le zone più esclusive continuano a trovarsi nelle grandi città o in località turistiche di lusso. Il Centro Storico di Milano supera abbondantemente i 10.000 euro/mq, seguito da zone come il quartiere Prati a Roma, Forte dei Marmi in Toscana e l’Area Porto Cervo ad Arzachena in Sardegna.

In confronto Caserta mantiene prezzi contenuti e un mercato stabile, con quartieri in grado di rispondere a esigenze diverse: dal nucleo familiare che cerca comodità ai pendolari che apprezzano la vicinanza alla stazione ferroviaria e alle autostrade. Un contesto che continua ad attrarre acquirenti alla ricerca di un buon compromesso tra costo e potenziale di rivalutazione dell’immobile.