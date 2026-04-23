Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Crazy Pizza di Flavio Briatore a Savelletri (Puglia).

Flavio Briatore lo fa ancora: ha aperto un nuovo Crazy Pizza. Questa volta la sede è a Savelletri, in Puglia. Nonostante le polemiche sui prezzi, Crazy Pizza è un successo e Briatore continua ad allargare il suo dominio sulle pizze di lusso. Non stupisce neanche la scelta della località, frequentata da celebrità, politici e imprenditori, che potrebbero posizionare il nuovo Crazy Pizza diversamente rispetto alle altre sedi.

La notizia però è sul costo della pizza all’interno del nuovo ristorante. Nel prezzo non c’è soltanto il valore del prodotto, ma anche quello del marchio Crazy Pizza, della location e del vero e proprio format dei pizzaioli che fanno ruotare gli impasti tra i tavoli in sala. Il menu fa discutere perché si va da pizze da 14 euro fino a 60 euro per la già nota “Pata Negra”, una pizza con un prosciutto piuttosto costoso.

Crazy Pizza arriva in Puglia

Al netto delle critiche ricevute per i costi, il brand di Flavio Briatore continua a crescere con la nuova sede in Puglia. L’apertura è prevista per la stagione estiva, così da sfruttare completamente il momento di massimo turismo della zona.

Savelletri è un borgo marittimo del Comune di Fasano, in provincia di Brindisi. È una zona piuttosto esclusiva ed è uno di quei territori che negli ultimi anni ha visto crescere un turismo di fascia alta, anche grazie alla presenza di strutture che hanno richiamato un certo tipo di clientela.

È a questi, e a chi vuole provare l’esperienza e lo show che propone Crazy Pizza, che punta l’imprenditore un tempo simbolo della vita smeralda con il Billionaire. L’atmosfera è glamour, l’intrattenimento presente ogni giorno e gli ingredienti sono premium.

Quanto costa la pizza di Briatore

Il tema più discusso resta dunque il costo delle pizze. Sulla carta troviamo una margherita da 14 euro e una al prosciutto da 27 euro.

I prezzi non sono certo economici, ma sono tutti scritti nero su bianco. La pizza più discussa è ovviamente la “Pata Negra”, che arriva a costare 61 euro. La ricetta è semplice, fatta di pomodoro, bufala e del famoso Pata Negra Joselito, che da solo giustifica il prezzo della portata.

Infatti il Pata Negra Joselito è un salume gourmet di alta qualità venduto a circa 80 euro al chilo. È considerato tra i prosciutti migliori al mondo ed è definito un’eccellenza della gastronomia spagnola.

Sedi Crazy Pizza in Italia e nel mondo

Il marchio Crazy Pizza continua a crescere. Non si è focalizzato solo sull’Italia: Flavio Briatore ha deciso di aprire diverse sedi anche in destinazioni prestigiose, come Montecarlo e Londra.

Tra le diverse sedi internazionali troviamo:

Montecarlo;

Londra;

Saint Moritz;

New York;

Doha in Qatar;

Kuwait City, Riyadh e Al Khobar in Arabia Saudita.

Le sedi italiane invece sono: