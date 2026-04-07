Maltempo al Sud: l’impatto di alluvioni e gelo su raccolti e prezzi di frutta e verdura, quali sono i rischi secondo l’analisi Coldiretti su dati Eswd.

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF L'effetto della crisi climatica sui prezzi agricoli.

Il quadro meteorologico anomalo rischia di avere effetti diretti sulla filiera agroalimentare italiana e, in particolare, sui prezzi di frutta e verdura. Tre eventi estremi su quattro registrati in Italia hanno colpito il Mezzogiorno e le Isole, tra nubifragi, grandinate, tempeste di vento e fulmini. Il risultato è una vasta area agricola compromessa, con migliaia di ettari allagati e produzioni in fase critica proprio nel momento chiave della stagione primaverile.

Campi allagati e offerta ridotta: il primo effetto sui prezzi

Secondo un’analisi di Coldiretti su dati Eswd, la situazione più complessa riguarda Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, dove piogge intense ed esondazioni di fiumi e bacini idrici hanno sommerso ortaggi, cereali e foraggi. L’impatto non si limita alle perdite immediate: quando i terreni restano saturi d’acqua e coperti da detriti, i tempi di ripristino si allungano e si riduce la disponibilità di prodotto nelle settimane successive. Ciò, di fatto, con possibili tensioni sui prezzi all’origine e al consumo.

Le colture orticole sono tra le più vulnerabili agli allagamenti. A differenza delle colture arboree, gli ortaggi hanno cicli produttivi brevi e sensibili agli stress idrici: pochi giorni sott’acqua possono compromettere intere produzioni. Questo significa una riduzione immediata dell’offerta, soprattutto per prodotti stagionali destinati al mercato fresco.

Le criticità segnalate riguardano finocchi, fagioli sotto tunnel e ortaggi da pieno campo, ma anche carciofi, cavoli e broccoletti. In Puglia, in particolare, l’esondazione del Cervaro nel Foggiano e dell’Ofanto nel nord Barese ha provocato allagamenti diffusi. Nel Brindisino, l’acqua ha compromesso raccolti orticoli e vigneti, aggravati anche dalla mancata manutenzione dei canali di bonifica.

Inoltre, quando l’offerta si contrae su produzioni a rotazione rapida, il mercato reagisce velocemente. I prezzi all’ingrosso tendono a salire nel giro di pochi giorni, soprattutto se le aree colpite rappresentano poli produttivi rilevanti per la distribuzione nazionale.

Gelo e neve: rischio per frutta, uva e impollinazione

Oltre ai nubifragi, le anomalie climatiche includono episodi di gelo e neve tardivi, particolarmente critici per le colture in fioritura. In Molise, le basse temperature rischiano di compromettere le fioriture già in stadio avanzato, con il pericolo di azzerare parte della produzione frutticola.

Il danno non riguarda solo la stagione immediata. Il gelo in fase di fioritura riduce l’allegagione, cioè la trasformazione dei fiori in frutti, con effetti sulla disponibilità di prodotto nelle settimane estive. Preoccupazioni riguardano anche le varietà precoci di uva e diverse produzioni frutticole.

Un ulteriore elemento che preoccupa è l’impatto sulle api. La perdita delle fioriture riduce le fonti di nutrimento e può compromettere l’attività di impollinazione, con effetti a catena sulla produttività agricola. Dal punto di vista economico, questo si traduce in una minore resa per ettaro e, di conseguenza, in una pressione al rialzo sui prezzi della frutta.

Grandinate e detriti: danni strutturali alle colture

In Calabria, si segnalano violente grandinate sui limoneti dell’Alto Jonio Cosentino, mentre nel Crotonese acqua e fango hanno invaso i campi. Le grandinate, a differenza delle piogge, provocano danni diretti alle piante e ai frutti, rendendo non commercializzabile una parte significativa della produzione.

Anche in Basilicata, nel Materano, nubifragi e grandine hanno colpito frutteti e campi, con terreni invasi dall’acqua e coperti da detriti. In questi casi, il danno è duplice: perdita del raccolto e costi aggiuntivi per il ripristino dei terreni e delle infrastrutture agricole.

Per le imprese agricole, ciò significa un aumento dei costi operativi, che può riflettersi lungo tutta la filiera. Per i distributori, invece, si traduce in una maggiore volatilità dei prezzi e nella necessità di approvvigionarsi da aree alternative, spesso con costi logistici più elevati.

Impatto sulla filiera e sulla distribuzione

Il Sud Italia rappresenta una componente strategica per l’approvvigionamento nazionale di ortaggi primaverili e di alcune produzioni frutticole. Quando eventi estremi colpiscono contemporaneamente più regioni produttive, la capacità di compensazione interna si riduce.

Le imprese della grande distribuzione e dell’industria alimentare potrebbero trovarsi a fronteggiare:

minore disponibilità di prodotto fresco;

di prodotto fresco; aumento dei prezzi all’origine;

all’origine; maggiore ricorso alle importazioni;

crescita dei costi logistici.

Questi fattori incidono sul prezzo finale al consumo, soprattutto per prodotti a basso margine e ad alta deperibilità.

Quali produzioni sono a rischio

La conta dei danni è ancora in corso, ma l’impatto sull’offerta di frutta e verdura potrebbe emergere già nel breve periodo. Le produzioni orticole primaverili sono le più esposte, seguite dalla frutta colpita dal gelo e dalle grandinate.

Se le condizioni meteo dovessero stabilizzarsi, parte delle colture potrebbe essere recuperata. Tuttavia, nelle aree con allagamenti prolungati e terreni compromessi, la riduzione della produzione appare inevitabile. In questo contesto, i prezzi di alcuni prodotti freschi potrebbero registrare rialzi nelle prossime settimane, soprattutto nelle categorie più colpite dal maltempo.