Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Crisi del miele italiano.

La produzione di miele italiano vale oggi milioni di euro e coinvolge decine di migliaia di operatori, ma si trova sotto pressione. Tra importazioni low-cost, cambiamenti climatici e dinamiche di mercato che rischiano di compromettere la sua sostenibilità futura, scatenando una crisi del settore apistico che non colpirebbe soltanto i produttori di miele, ma l’intera agricoltura italiana.

Miele italiano, quanto vale il mercato

L’allarme è stato rilanciato da Coldiretti in occasione della giornata mondiale delle Api, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione globale sul ruolo delle api per l’equilibrio ambientale e alimentare del pianeta. Secondo i dati elaborati dalle fonti Ispra e della banca dati nazionale dell’apicoltura, il solo servizio di impollinazione garantito da api e altri insetti impollinatori nei campi italiani è stimato in circa 3 miliardi di euro l’anno.

Inoltre, oggi il settore conta:

oltre 1,5 milioni di arnie;

circa 77 mila apicoltori distribuiti lungo tutta la penisola

Si tratta di un contributo economico enorme, spesso sottovalutato, ma essenziale per la produttività agricola nazionale.

Perché è a rischio anche il Made in Italy

Senza api molte colture perderebbero resa, qualità e capacità produttiva. Una singola ape può visitare mediamente 7.000 fiori al giorno. Per produrre appena un chilogrammo di miele servono circa quattro milioni di esplorazioni floreali. Infatti, tre colture alimentari su quattro, quindi il 75% delle produzioni agricole, dipendono almeno in parte dall’attività di impollinazione.

Parliamo di produzioni molto importanti per il Made in Italy agroalimentare come:

mele;

pere;

fragole;

ciliegie;

cocomeri;

meloni.

Per questo motivo, in termini economici, quando si parla di crisi dell’apicoltura le preoccupazioni si estendono all’intero sistema produttivo agricolo.

Le ragioni della crisi

Secondo l’Osservatorio nazionale miele, la produzione italiana si attesta intorno ai 31 milioni di chilogrammi. Tuttavia, il consumo pro capite di miele è di circa 500 grammi all’anno, inferiore alla media europea che si aggira sui 600 grammi. Il vero problema del comparto, però, arriva dal mercato.

Nel 2025 sono entrati in Italia oltre 26 milioni di chili di miele straniero, con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Più di un quarto proviene da Paesi extra Ue, spesso con standard qualitativi inferiori e prezzi decisamente più bassi.

Questo genera un’immediata pressione al ribasso sui prezzi del miele italiano, con i produttori nazionali che si trovano costretti a competere con un prodotto che costa meno, ma che spesso non offre le stesse garanzie qualitative, ambientali e di tracciabilità.

A rendere il quadro ancora più complesso, poi, c’è il fattore climatico. Negli ultimi anni il comparto ha subito pesanti contraccolpi a causa di:

siccità prolungate;

gelate improvvise;

eventi meteo estremi;

piogge fuori stagione.

Il risultato è stato un calo della produzione in molte regioni. Per le api infatti il clima non è un elemento marginale, ma altera la fioritura, riduce il nettare disponibile e aumenta lo stress biologico degli alveari.

Biodiversità ed etichettatura come strumento di difesa

Eppure, nonostante le difficoltà, un elemento che distingue il miele italiano da molti competitor internazionali è la biodiversità. L’Italia può vantare oltre 60 varietà di miele, un patrimonio unico favorito dalla varietà climatica e botanica del Paese.

Accanto ai mieli tradizionali stanno crescendo anche segmenti premium e innovativi. Si tratta di mieli affinati in barrique, aromatizzati, monoflora speciali dal tiglio agli agrumi, dall’eucalipto all’acacia.

Per questo motivo, spiegano gli esperti, in questo campo la trasparenza diventa decisiva e l’obbligo di indicare l’origine del miele in etichetta – come previsto dalla direttiva “breakfast” – rappresenta oggi uno dei principali strumenti di tutela per il comparto italiano.