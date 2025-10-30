Quest’anno ad Halloween costerà più caro fare dolcetto o scherzetto. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha diffuso i dati che fotografano un aumento medio dei prezzi del 7% rispetto al 2024 di travestimenti, feste e cene a tema, ma soprattutto dei dolci.

Di quanto sono aumentati i prezzi di dolci e caramelle

Secondo l’Osservatorio, i prezzi dei dolci e delle caramelle per Halloween sono aumentati in media tra il 10% e il 13% nel 2025 rispetto al 2024, un rincaro a doppia cifra che riflette l’aumento del costo delle materie prime (in particolare zucchero e cacao), dell’energia e del packaging.

Nel dettaglio, nel 2024 un pacco di caramelle da 200 grammi costava circa 3,65 euro, mentre oggi si paga 4 euro, con un aumento del 10%.

I cioccolatini, invece, nel 2024 costavano mediamente 4,50 euro per 250 grammi, ora sono saliti a 5 euro, pari a un +11%.

In particolare, le confezioni di biscotti a tema (decorati con zucche, pipistrelli o fantasmini) hanno registrato i rincari maggiori. Il prezzo medio in questo caso è passato da 5,15 a 5,80 euro per 200 grammi, con un incremento del 13%, il più elevato tra tutti i prodotti analizzati.

Rincari più marcati al Nord Italia

Ci sono variazioni di prezzo legate alla zona geografica.

Al Nord i rincari risultano leggermente superiori, anche a causa dei maggiori costi di distribuzione e di affitto dei locali, mentre nelle regioni del Sud i prezzi restano in media più contenuti ma comunque in crescita.

Perché i dolci costano di più ad Halloween 2025

Il rincaro dei dolci di Halloween non è un caso isolato. L’aumento dei costi si inserisce in un contesto di tensione generale sui prezzi dei prodotti alimentari dolciari, che negli ultimi mesi hanno subito nuovi rialzi a causa del mercato internazionale delle materie prime.

Cacao su del 64%

Basti pensare che, secondo gli ultimi dati Fao, nel settembre 2025 l’indice dei prezzi del cacao ha registrato un aumento del 64% su base annua, toccando i livelli più alti dal 1979.

La causa principale è il crollo della produzione in Africa occidentale, dovuto a malattie delle piante e a condizioni climatiche avverse in Costa d’Avorio e Ghana, che insieme coprono oltre il 60% della produzione mondiale.

Zucchero su del 25%

Anche lo zucchero ha registrato forti aumenti. Dai dati riportati dall’Osservatorio Ismea, il prezzo medio all’ingrosso dello zucchero bianco in Europa è cresciuto del +25% nel 2025, trainato dalla riduzione dei raccolti in Brasile e India e dall’aumento dei costi energetici per la raffinazione.

Packaging su dell’8%

A questi fattori si aggiungono i costi del packaging, aumentati in media del +8% a causa del rincaro delle materie plastiche e della carta. Le aziende dolciarie si trovano quindi a fronteggiare una crescita dei costi lungo tutta la filiera, che inevitabilmente si riflette sui prezzi al consumo.

Halloween sempre più “italiano”: business da 400 milioni

Nonostante i rincari, la festa di Halloween continua a essere una delle ricorrenze più redditizie anche in Italia. Da come è emerso da un’indagine Confesercenti-SWG 2025, quest’anno oltre 1 italiano su 3 (37%) ha dichiarato di voler festeggiare in qualche modo, con una spesa media prevista di 45 euro a persona, in aumento rispetto ai 41 euro del 2024.

Le pasticcerie artigianali e i negozi di prossimità registrano un incremento delle vendite di prodotti a tema del +9% rispetto all’anno scorso, secondo i dati Confcommercio 2025. La spesa complessiva per feste, dolci e travestimenti raggiungerà così i 420 milioni di euro, trainata soprattutto da giovani e famiglie con bambini.