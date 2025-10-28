Halloween è una festa diventata ormai di tradizione anche in Italia, ma quest'anno i prezzi di molti prodotti legati alla ricorrenza sono aumentati, soprattutto per quanto riguarda i dolci

Nel 2025 le feste di Halloween saranno sempre più costose. L’Osservatorio di Federconsumatori ha registrato aumenti tra il 6% e il 13% su vari prodotti fondamentali per festeggiare la ricorrenza, nata negli Stati Uniti ma ormai molto diffusa anche nel nostro Paese.

Tra i rincari maggiori ci sono quelli dei dolci, che soffrono di una serie di circostanze avverse nei mercati delle materie prime. In particolare il cacao e le nocciole stanno aumentando rapidamente di prezzo a causa dei cambiamenti climatici, che compromettono sempre più spesso i raccolti annuali nei Paesi produttori.

Quanto costa una festa di Halloween

Il rapporto di Federconsumatori sui costi per i prodotti e i servizi tipicamente utilizzati ad Halloween sottolinea un aumento dei costi generalizzato e spesso molto superiore all’inflazione media dell’ultimo anno, che è stata attorno al 2%. Un costume costa circa il 7% in più rispetto al 2024, con il noleggio che arriva anche a 75 euro per una serata.

Prezzi ancora più alti se invece si vuole organizzare un evento o una cena. La prenotazione di una sala è cresciuta di prezzo in media dell’11%, arrivando a 420 euro, mentre un buffet tocca i 23 euro a persona (+15%). I menù per una cena al ristorante possono variare di molto a seconda di dove ci si trova:

68 euro a persona a Milano, +10%;

60 a persona a Roma, +9%

40 a persona a Napoli, +8%.

In aumento il prezzo dei dolci

Gli aumenti più consistenti si segnalano però nel comparto dei dolci, tra i prodotti più consumati in questa ricorrenza. Secondo l’Osservatorio di Federconsumatori, nell’ultimo anno quasi tutti i principali prodotti dolciari legati ad Halloween hanno subito aumenti di prezzo in doppia cifra, senza mai scendere, nei casi analizzati, sotto il 10%. Tra i prodotti più consumati e con gli aumenti più consistenti, ci sono:

i biscotti decorati, +13%;

i cioccolatini +11%;

le caramelle +10%.

Combinando questi dati con quelli del resto dei prodotti dedicati ad Halloween si ottiene un aumento medio del 7%, molto superiore all’inflazione. Le ragioni, soprattutto per i dolci, arrivano però da lontano.

Perché i dolci aumentano di prezzo

Sono ormai diversi anni che, nei periodi delle festività, i consumatori si accorgono di aumenti molto importanti dei prezzi dei dolci. La causa principale, ma ricorrente, è la crescita della domanda di questi prodotti in determinati periodi dell’anno, che porta quindi a una conseguente crescita dei prezzi. Ma ci sono anche ragioni più di lungo periodo e strutturali che spiegano queste fluttuazioni.

La prima, di più lungo corso, è la situazione del cacao a livello internazionale. Coltivato soprattutto in Africa occidentale, in piantagioni spesso rudimentali, il cacao è stato duramente colpito dai cambiamenti climatici che hanno portato instabilità meteorologica nelle regioni in cui questa coltura è prevalente. Il basso livello di automazione delle piantagioni le ha rese poco resistenti ai cambiamenti climatici, la produzione è crollata e, di conseguenza, i prezzi sono aumentati.

Più di recente un fenomeno simile ha colpito anche l’Italia e un altro ingrediente fondamentale per i dolci: le nocciole. Il raccolto del 2025 è stato molto sotto le attese e il nostro Paese è scivolato al terzo posto della classifica mondiale dei maggiori produttori. Gli agricoltori hanno avvertito che un aumento dei prezzi sarà inevitabile.