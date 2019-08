All’asta il diamante rosa più grande del mondo: ecco quanto costa

editato in: da

‘The Spirit of the Rose’, diamante di estrema purezza e incantevole bellezza. Peso: 14,83 carati; prezzo: 54 milioni di euro (60 milioni di dollari). Questa la quotazione della pietra rosa più grande del mondo trovata in Russia.

Da sempre i diamanti sono sinonimo di intensa raffinatezza, eccezionale eleganza e incommensurabile prestigio. Meglio ancora se sono colorati, o fancy per usare un termine ‘tecnico’. In questo caso diventano oggetti esclusivi, desideri lussuosi, nonché star assolute delle aste internazionali. Naturalmente ‘The Spirit of the Rose’ fa parte di questo ristretto club di ‘dive’.

Classificato con tonalità rosa-viola, ‘Lo spirito della rosa’ è una gemma ultrà rara, come ha fatto sapere Forbes.com. Si stima che solo uno su 10.000 diamanti grezzi estratti dalla terra abbiano caratteristiche simile alle sue. Fortunato chi riuscirà ad aggiudicarsi la preziosità che sarà messa in vendita entro la fine dell’anno dalla società mineraria russa Diamond Alrosa che l’ha recuperata nel 2017 dal deposito di Ebelyakh, una località inabitata situata nel nord-est del Paese.

La pietra ha una forma ovale ed è stata tagliata da un grezzo rosa, il cui aspetto originale, rispetto alle dimensioni attuali, misurava quasi il doppio, vale a dire 27,85 carati. A classificarla è stato il GIA (Gemological Institute of America), valutandola come Fancy Vivid Purple-Pink, internamente impeccabile. Oltre all’intensità pressoché unica per quanto riguarda la fantasia di colore, tale diamante è anche l’esemplare della sua tipologia più grande che il GIA abbia mai visto e stimato.

“Nel mondo dei diamanti colorati, quelli rosa sono tra i più preziosi. E lo sono stati da sempre nel corso della storia. Sono estremamente rari e soprattutto di notevoli dimensioni. Ma è insolito vedere oggi diamanti rosa sul mercato più grandi di 1 carato”, ha dichiarato John King, Chief Quality Officer di GIA che, a proposito di ‘The Spirit of the Rose’, ha poi aggiunto: “Essere anche internamente impeccabile rende questo diamante una pietra davvero unica nel suo genere.”

Al momento la sua quotazione, che è stata fornita da un membro del comitato consultivo della Fancy Color Research Foundation, è stata fissata a un prezzo pari a 60 milioni di dollari. Tuttavia non è raro che per simili rarità, all’atto della vendita, si superi la cifra di stima.