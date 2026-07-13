ANSA Ferrari Luce: il Chassis 0 andrà all'asta

La Ferrari Luce Chassis 0, il “Modello 0” della prima Ferrari elettrica, sarà messa all’asta tra il 13 e il 15 agosto da Sotheby’s, durante la Monterey Car Week, in California. La base d’asta è di 1,1 milioni di dollari, circa 960mila euro, e il ricavato sarà devoluto in parte alla Fondazione Ferrari, una no-profit che si occupa di progetti educativi.

Un’altra parte del ricavato sarà dedicata invece a un progetto in Italia, per favorire lo sviluppo tecnologico del settore automobilistico. La Luce Chassis 0 ha un telaio sviluppato appositamente.

Ferrari Luce Chassis 0 all’asta

L’asta che si terrà a metà agosto in California, durante la Monterey Car Week, metterà in palio un modello unico di Ferrari Luce. Dopo le polemiche seguite alla presentazione della prima Ferrari interamente elettrica della storia, la casa di Maranello è pronta ad assegnare al miglior offerente il “Modello 0” della sua prima BEV.

La base d’asta è di 1,1 milioni di dollari e il ricavato sarà assegnato a due diversi progetti di beneficenza:

la Fondazione Ferrari, che ha sede negli Usa e si occupa di progetti educativi nel Paese;

il progetto M-Tech Alfredo Ferrari, un centro educativo che sarà aperto a Maranello nel 2029, con l’obiettivo di aiutare la ricerca tecnologica nell’automotive.

Come è fatta la Luce Chassis 0

La Luce Chassis 0 ha una finitura esclusiva Madreperla Semi-Gloss, che è stata sviluppata solo per questo singolo modello. Il pigmento dovrebbe produrre riflessi verdi e viola a seconda della luce a cui è esposto, dando alla vettura un aspetto immediatamente riconoscibile. Gli interni saranno realizzati con pelle Le Mans in Perla, mentre gli elementi secondari avranno una rifinitura in tinta Grigio Corvara.

Dal punto di vista tecnico, la Luce Chassis 0 è stata sviluppata su una piattaforma con architettura da 800 V e monta sospensioni derivate dalla F80. È spinta da quattro motori elettrici, che le permettono di arrivare da 0 a 100 chilometri orari in 2,5 secondi e di raggiungere velocità di 310 chilometri orari. La potenza dei quattro motori da 122 Kw è di 1.050 cavalli.

Le polemiche sulla Ferrari Luce

La Ferrari Luce non era stata ben accolta dal pubblico al momento della sua presentazione. Nettamente diversa dagli altri modelli, pur mantenendo caratteristiche tipiche delle supercar, la Luce aveva addirittura fatto calare sensibilmente il valore delle azioni Ferrari in Borsa.

Successivamente, però, i dati delle prenotazioni e delle vendite della prima auto elettrica di Ferrari hanno nettamente ridimensionato le critiche. In Cina ogni modello disponibile è andato esaurito in poche settimane. 88 modelli tutti venduti nonostante il prezzo da più di mezzo milione di euro.

L’obiettivo dell’auto non era puntare ai “classici” collezionisti del marchio, legati a un’estetica precisa e a una tradizione costruita in decenni di supercar che hanno fatto la storia di questa categoria di auto. Punta al contrario a giovani ricchi, che ricercano innovazione radicale anche nelle auto.