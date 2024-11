Golden Goose e FiveFourFive: Co-Creation Experience all’insegna dello streetwear nel cuore di Milano

Fonte: Ufficio stampa Golden Goose Golden Goose ha stretto una partnership con FiveFourFive

Golden Goose ha stretto una partnership con FiveFourFive, giovane brand italiano di streetwear fondato da Luca Santeramo, per dare vita a una Co-Creation Experience esclusiva nel Forward Store di Milano. Questa collaborazione è una fusione di due mondi: l’artigianalità tipica di Golden Goose e l’estetica urbana e contemporanea di FiveFourFive, dando vita a una collezione di sneakers e capi d’abbigliamento che unisce tradizione e innovazione.

Sneakers iconiche reinterpretate

Il cuore della collaborazione sono tre iconiche sneaker di Golden Goose, ripensate attraverso la visione di FiveFourFive. Ogni modello porta con sé un mix perfetto di tradizione e modernità, risultando familiare ma al contempo innovativo. La gamma di sneakers reinterpretate include una Super-Star completamente in camoscio color crema, con stella in pelle bianca; una Ball Star in nylon crema con dettagli in pelle bianca; e una Super-Star in pelle bianca impreziosita da tocchi di camoscio color ghiaccio.

Fonte: Ufficio stampa Golden Goose

Oltre ai design curati, il vero tocco distintivo sta nella possibilità di personalizzare queste sneakers. I clienti possono aggiungere lacci co-branded, charm ‘Dreamers’ per lacci, borchie con il logo ‘F’ di FiveFourFive e scegliere scritte personalizzate, grazie a un menu dedicato all’evento. Per la Super-Star in pelle bianca, è inoltre possibile sostituire dettagli come la stella e il talloncino, rendendo ogni paio unico.

Capsule collection di ready-to-wear: streetwear personalizzabile

La collaborazione non si limita alle sneakers, ma si estende a una capsule collection di abbigliamento, composta da T-shirt in cotone, felpe, due modelli di denim, una giacca in pelle, giacche con zip in nero e denim blu, e un cappellino. Questi capi sono pensati come tele pronte per essere personalizzate dai clienti, che potranno aggiungere patch, spille, borchie e termovinili decorati con cristalli. Il tocco esclusivo della collaborazione risiede nelle grafiche create appositamente da Golden Goose e FiveFourFive, disponibili in serigrafia bianca o nera su alcuni capi selezionati, e nei cristalli applicati con la tecnica hotfix per dare una lucentezza discreta ma d’effetto.

Fonte: Ufficio stampa Golden Goose

Un hub creativo nel cuore di Milano

Durante il weekend dedicato a questa Co-Creation Experience, il Forward Store di Golden Goose a Milano si trasforma in un vero e proprio hub creativo. I clienti non sono semplici spettatori: guidati dai Dream Makers di Golden Goose e dal team creativo di FiveFourFive, hanno la possibilità di partecipare attivamente al processo di creazione e personalizzazione dei prodotti. Ogni angolo dello store è dedicato alla presentazione delle collezioni e delle varie opzioni di Co-Creation, offrendo un’esperienza immersiva che va oltre l’acquisto.

Fonte: Ufficio stampa Golden Goose

Una celebrazione della community

Golden Goose e FiveFourFive hanno voluto celebrare il lancio di questa partnership anche con un private party esclusivo presso il VOLT club a Milano, il 10 novembre scorso. L’evento ha riunito le community di entrambi i brand, in un’atmosfera di condivisione, musica e creatività, sottolineando l’importanza delle connessioni autentiche e dell’arte come mezzo di espressione.

Questa collaborazione tra Golden Goose e FiveFourFive è molto più di una semplice collezione: rappresenta l’incontro di due visioni che valorizzano l’individualità e l’espressione personale.