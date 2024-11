Un viaggio tra atmosfere avvolgenti, Paul & Shark presenta la collezione Holiday Season

Eleganza e Performance per la Stagione delle Feste. Paul & Shark ci trasporta in un viaggio oltreoceano, verso le eleganti e tranquille coste degli Hamptons. Qui prende vita una collezione che celebra i momenti più preziosi delle festività.

Fonte: Elena Salzani uff stampa P&S Paul & Shark collezione Holiday Season

La Holiday Season di Paul & Shark per l’Autunno/Inverno 2024 ci trasporta in un viaggio oltreoceano, verso le eleganti e tranquille coste degli Hamptons. Qui, tra paesaggi mozzafiato e atmosfere intime, prende vita una collezione che celebra i momenti più preziosi delle festività.

Fonte: Elena Salzani uff stampa P&S

Immaginate il crepitio del camino, il luccichio delle decorazioni natalizie, e i profumi di pino e spezie che si mescolano nell’aria. Gli Hamptons si tingono di tonalità calde e avvolgenti, mentre velluti morbidi e maglioni confortevoli diventano protagonisti dei momenti trascorsi con i propri cari. Non manca il fascino del mare: mentre qualcuno decora l’albero, altri sistemano la barca per un giro al tramonto, con le onde che riflettono i colori dorati del giorno che finisce.

Fonte: Elena Salzani uff stampa P&S

La collezione Holiday Season unisce tradizione e innovazione con tessuti iconici come il velluto, i maglioni tinti capo, e il performante tessuto tecnico Typhoon, perfetti per affrontare con stile i giorni di festa.

Paul & Shark reinterpreta l’atmosfera natalizia tipica degli Stati Uniti, portando i suoi capi nella quiete raffinata degli Hamptons. Ogni dettaglio è un omaggio alla tradizione: nastri di velluto, luci soffuse e regali che trasformano ogni momento in un ricordo prezioso. La collezione non è solo moda, ma una vera e propria esperienza da vivere, sentire e ricordare, pensata per chi desidera immergersi nel calore delle festività con stile senza tempo.

Fonte: Elena Salzani uff stampa P&S

La tecnologia incontra l’avventura: Typhoon Autunno/Inverno 2024

La collezione Autunno/Inverno 2024 di Paul & Shark si arricchisce con una nuova interpretazione del celebre tessuto tecnico Typhoon, simbolo di performance ed eleganza.

Ispirata ai paesaggi selvaggi dell’Islanda, dove fuoco e ghiaccio convivono, la collezione racconta un viaggio unico: terre vulcaniche, ghiacciai maestosi e l’Oceano Atlantico creano lo sfondo perfetto per mettere alla prova la resistenza e la qualità dei capi Typhoon.

Fonte: Elena Salzani uff stampa P&Sv

Grazie alla membrana Typhoon, questi capi garantiscono resistenza a vento e acqua, assicurando comfort anche nelle condizioni più estreme. Typhoon 20.000 rappresenta il classico intramontabile, mentre Typhoon Platinum e Typhoon Pertex – sviluppato in collaborazione con Pertex, leader mondiale nei tessuti outdoor – offrono prestazioni ancora più avanzate.

Performance per ogni occasione

La collezione Typhoon offre capi perfetti tanto per la città quanto per la natura. Cargo pants, gilet impermeabili, giacche antivento e outerwear combinano funzionalità e raffinatezza per accompagnarti in qualsiasi avventura.Con l’Autunno/Inverno 2024, Paul & Shark conferma il suo impegno a creare collezioni che uniscono innovazione, eleganza e versatilità, accompagnandoti nei momenti più intensi e preziosi della stagione.