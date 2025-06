Ad Arzachena, in provincia di Gallura Nord-Est Sardegna, c'è un quartiere voluto da tutti, Area Cannigione. Porto Cervo però resta la zona più costosa in Italia

Fonte: iStock I quartieri più costosi e più richiesti per comprare casa a Arzachena

Tra i luoghi più ambiti per comprare casa c’è sicuramente Arzachena e questo vale sia per i locali che per i turisti italiani e stranieri. Comune in provincia di Gallura Nord-Est Sardegna è conosciuto per le sue spiagge paradisiache e soprattutto per Porto Cervo, perla della Costa Smeralda. Per questo non è per nulla sorprendente trovare proprio l’Area Porto Cervo tra i quartieri più costosi dove comprare casa in Italia. Lo studio di Idealista che ha rivelato questi dati si basa sulla pressione della domanda sull’offerta nel primo trimestre del 2025 e sui prezzi medi al mq.

Per avere un’idea di quali siano i quartieri più richiesti di Arzachena si fa riferimento all’indice di domanda relativa che appunto fa riferimento alle richieste di contatto per gli annunci pubblicati sul famoso portale. In questo è possibile comprendere quale sia la zona più ambita in questa prima parte dell’anno.

I quartieri più richiesti di Arzachena

L’Area Cannigione è il quartiere più richiesto per comprare casa a Arzachena con un indice di domanda relativa di 1,7. Si tratta di una delle zone più frequentate della costa con porto e lungomare come centro nevralgico. Al secondo posto di questa classifica c’è Arzachena Paese con 1,6 mentre al terzo posto ci sono Porto Cervo, Baja Sardinia e Santa Teresina tutte e tre quartieri con lo stesso punteggio di 0,9.

Quartiere Indice di domanda relativa Area Cannigione 1,7 Area Arzachena Paese 1,6 Area Porto Cervo 0,9 Area Baja Sardinia 0,9 Area Santa Teresina 0,9

I quartieri più costosi di Arzachena

Come prevedibile l’Area Porto Cervo è ovviamente il quartiere più costoso di Arzachena. Il prezzo medio al mq di 7.281 euro lo rende anche uno dei quartieri più costosi in Italia. Si difende bene Santa Teresina che sfiora i 5.000 euro al mq così come Baja Sardinia che si attesta sui 4.795 euro al mq come prezzo medio per comprare casa. Cannigione, il più richiesto, ha un prezzo medio al mq di 4.148 euro al mq. Chiude la classifica Arzachena Paese con 2.705 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Area Porto Cervo 7.281 Area Santa Teresina 4.916 Area Baja Sardinia 4.795 Area Cannigione 4.148 Area Arzachena Paese 2.705

I quartieri più costosi in Italia

Idealista ha anche stilato la classifica dei quartieri più costosi in Italia nel primo trimestre 2025. A vincere è il Centro Storico di Milano con una cifra di 10.286 euro al mq, a seguire c’è Forte dei Marmi che occupa gli altri due posti del podio e anche il quarto posto. La città toscana piazza al secondo posto il Centro con 10.152 euro al mq, Roma Imperiale al terzo con 10.109 euro e subito dopo Vittoria Apuana con 8.895. Il quartiere rimanente è Caranna-Vaiana ed è comunque ottavo con 6.968 euro. Al quinto posto c’è il Centro di Roma con 7.549 euro e che supera di 300 euro proprio l’Area Porto Cervo di Arzachena.

Garibaldi-Porta Venezia di Milano è di un soffio sotto il comune sardo con un prezzo medio al mq di 7.250 euro, ma la città meneghina è presente anche al nono e decimo posto con i quartieri Navigli-Bocconi e Fiera-De Angeli.