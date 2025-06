Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Cesena

Cesena è una strategicamente posizionata tra la costa adriatica e l’entroterra romagnolo, una caratteristica che le permette di avere sempre un mercato immobiliare decisamente dinamico. Caratterizzata da una vivace economia locale e una buona qualità della vita, è diventata un punto di riferimento per chi cerca una residenza stabile o una seconda casa. Idealista ha analizzato l’intero territorio italiano riuscendo ad individuare quali sono le zone più richieste e più costose per comprare casa nel primo trimestre 2025.

Lo studio si basa su dati reali che permettono di capire la pressione crescente della domanda in alcune aree, misurata attraverso l’indice di domanda relativa. Questo indice rappresenta la domanda in rapporto all’offerta considerando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Così come avvenuto per le grandi città, anche Cesena è stata analizzata per capire quale sia la zona più richiesta.

I quartieri più richiesti di Cesena

Il quartiere più ricercato risulta essere Cervese Sud, che registra un indice di domanda relativa pari a 2,3. Questo dato suggerisce una forte attrattiva da parte dei potenziali acquirenti, probabilmente per l’equilibrio tra prezzi competitivi, accessibilità e qualità dei servizi. Seguono Oltre Savio (1,6) e tre quartieri a pari merito con 1,2: Borello, Al Mare e Fiorenzuola.

Il Centro, pur essendo una delle zone più note, ha un indice di domanda pari a 1,1. In coda alla classifica si trovano Cervese Nord, Cesuola e Rubicone, tutte con un valore di 0,7, mentre Dismano, Valle Savio e Ravennate registrano 0,9, evidenziando un interesse più contenuto.

Quartiere Indice di domanda relativa Cervese Sud 2,3 Oltre Savio 1,6 Borello 1,2 Al Mare 1,2 Fiorenzuola 1,2 Centro 1,1 Dismano 0,9 Valle Savio 0,9 Ravennate 0,9 Cervese Nord 0,7 Cesuola 0,7 Rubicone 0,7

I quartieri più costosi di Cesena

Dal punto di vista dei valori immobiliari della città dell’Emilia-Romagna, Fiorenzuola si conferma come il quartiere più caro della città con un prezzo medio di 2.713 euro al metro quadro. Seguono Centro (2.467 euro/mq) e Dismano (2.409 euro/mq), confermando l’interesse per zone ben servite e centrali.

Anche Oltre Savio (2.241 euro/mq) e Cesuola (2.035 euro/mq) registrano valori elevati. Più contenuti, invece, i prezzi nelle aree di Ravennate (1.913 euro/mq), Cervese Nord (1.891 euro/mq), Rubicone (1.809 euro/mq), fino a Borello, che si ferma a 1.312 euro/mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Fiorenzuola 2.713 Centro 2.467 Dismano 2.409 Oltre Savio 2.241 Cesuola 2.035 Cervese Sud 2.020 Ravennate 1.913 Cervese Nord 1.891 Rubicone 1.809 Al Mare 1.460 Valle Savio 1.344 Borello 1.312

I quartieri più costosi in Italia

Nel confronto con altre città italiane, Cesena presenta prezzi ancora piuttosto contenuti. Se il quartiere più caro della città, Fiorenzuola, supera di poco i 2.700 euro al metro quadro, si tratta comunque di cifre significativamente inferiori rispetto alle aree di lusso italiane. In città come Milano, Forte dei Marmi, Roma o Porto Cervo, si registrano valori medi ben superiori ai 6.000 euro/mq, con punte oltre i 10.000.

Questo rende Cesena interessante anche per chi cerca investimenti immobiliari a lungo termine o una prima casa con buoni margini di rivalutazione. Secondo i dati di Idealista il quartieri più costoso in Italia è il Centro Storico di Milano seguito da ben tre zone di Forte dei Marmi. Il Centro di Roma è al quinto posto che supera di un soffio l’area Porto Cervo ad Arzachena.