iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Grosseto

Grosseto, città capoluogo della Maremma toscana, si distingue per la sua posizione strategica tra mare, colline e parchi naturali. Negli ultimi anni, si è affermata come una scelta interessante per chi cerca un buon equilibrio tra tranquillità, servizi e collegamenti. Grazie alla vicinanza con il litorale tirrenico, Grosseto attira sia acquirenti locali sia chi cerca una seconda casa o un investimento da mettere a reddito.

Il mercato immobiliare grossetano nel primo trimestre del 2025 mostra segnali positivi, con una domanda vivace in diverse aree urbane e costiere. In particolare alcune zone della città stanno registrando un rinnovato interesse da parte degli acquirenti, grazie anche a interventi di riqualificazione urbana e alla qualità della vita che caratterizza il territorio maremmano. Per capire meglio l’andamento, Idealista ha analizzato la situazione attraverso l’indice di domanda relativa per capire quale zona è la più richiesta della città.

I quartieri più richiesti di Grosseto

Il quartiere più richiesto di Grosseto è Pace con 1,7 come indice di domanda relativa. Si tratta di un dato che considera la pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Nella classifica della città della Maremma seguono Barbanella (1,6), mentre Centro e Gorarella si attestano entrambi su un indice di 1,3. Valori positivi anche per Braccagni-Batignano, Marina di Grosseto-Principina a Mare e Bagno Roselle-Istia d’Ombrone, tutti con un indice di 1,1. Più bassa risulta invece la domanda per la zona Rispescia-Alberese, con un valore di 0,4.

Quartiere Indice di domanda relativa Pace 1,7 Barbanella 1,6 Centro 1,3 Gorarella 1,3 Braccagni-Batignano 1,1 Marina di Grosseto-Principina a Mare 1,1 Bagno Roselle-Istia d’Ombrone 1,1 Rispescia-Alberese 0,4

I quartieri più costosi di Grosseto

Per quanto riguarda i prezzi al metro quadro, il quartiere più costoso di Grosseto è Marina di Grosseto-Principina a Mare, con un valore medio di 3.204 euro/mq. Seguono molto più distaccati Gorarella (2.347 euro/mq), Rispescia-Alberese (2.322 euro/mq) e Pace (2.189 euro/mq). Anche Barbanella, Bagno Roselle-Istia d’Ombrone e il Centro registrano valori sostenuti, rispettivamente con 2.151, 2.095 e 2.022 euro/mq. Chiude la classifica il quartiere Braccagni-Batignano, con un prezzo medio di 1.706 euro/mq, l’unico della città toscana sotto i 2.000 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Marina di Grosseto-Principina a Mare 3.204 Gorarella 2.347 Rispescia-Alberese 2.322 Pace 2.189 Barbanella 2.151 Bagno Roselle-Istia d’Ombrone 2.095 Centro 2.022 Braccagni-Batignano 1.706

Grosseto resta accessibile, i quartieri più costosi in Italia

Nonostante i prezzi in crescita, Grosseto non figura tra le città con i quartieri più costosi in Italia. Basti pensare che località come Forte dei Marmi o il centro storico di Milano superano i 10.000 euro/mq. Rispetto a queste realtà, Grosseto mantiene ancora margini di accessibilità, anche in quartieri centrali o vicini al mare, rendendola un’opzione interessante per chi cerca un investimento immobiliare equilibrato nel cuore della Toscana. Nella classifica dei quartieri più costosi del territorio nazionale ci sono anche Roma e Arzachena, nello specifico l’Area Porto Cervo. Nella graduatoria dei quartieri più richiesti in Italia domina invece la Capitale occupando le prime quattro posizioni. Nella top 10 anche Bologna, Verona, Pordenone e Cagliari.