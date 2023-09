La sensibilità del fashion system per “il male dei fiori”

I fiori del male, non solo il titolo di una raccolta di poesie di Charles Baudelaire, gli stilisti dell’ultima Fashion Week milanese hanno ripreso il sintagma invertendone le parole: il male dei fiori. Come ormai purtroppo è ben noto l’aumento delle temperature e la siccità stanno cambiando l’aspetto dei fiori e la loro capacità di produrre polline e nettare. Così gli insetti ne sono meno attratti e il rischio è che presto si spezzi il più importante ciclo naturale. Il fashion system non poteva rimanere insensibile a questo tema: due dei maggiori brand che hanno sfilato durante la settimana della moda milanese, hanno lanciato un’iniziativa di comunicazione simile.



Le lattine di semi di Prada

Prada ha regalato delle latte dal look minimale che contenevano dei semi di margherita, girasole e calendule in Piazza della Repubblica. Un richiamo alla campagna con cui ha tappezzato l’intera città: “Fragili ma forti, effimeri e insieme eterni, i fiori sono protagonisti di una serie di attivazioni speciali che Prada ha realizzato in diverse città internazionali, dal 14 al 16 settembre 2023.Per tre giorni in selezionati chioschi di fiori o all’interno delle mete più esclusive dello shopping, è stato possibile ritirare confezioni realizzate in edizione limitata, contenenti i semi pronti per la fioritura. Con questo progetto inedito, l’amplificazione dei contenuti estetici e semantici della campagna Prada Uomo e Donna per l’Autunno/Inverno 2023 ha assunto la forma letterale della semina e della propagazione, per portare ovunque nel mondo nuove fioriture, una volta ancora veicolo di emozioni ed espressione fisica dell’intangibile”. Willy Vanderperre ha immortalato: Benedict Cumberbatch, Hunter Schafer, Kodi Smit-McPhee, Letitia Wright and Li Xian di fronte a uno di questi fiori con dimensioni umane, in uno scambio sia visivo che letterale.