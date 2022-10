5 libri sulla crescita personale per dare una svolta alla quotidianità

“È arrivato il momento di lavorare su me stesso”, quante volte ce lo siamo ripetuti? Il primo passo, però, sembra sempre quello più difficile perchè non si sa mai da dove iniziare. La quotidianità corre velocemente, ci schiaccia e ogni giorno sembra scivolarci via dalle mani senza nemmeno rendercene conto. Dunque, il primo step, è sicuramente prendere consapevolezza del famoso “qui e ora”, il tempo presente e investirlo nel migliore dei modi possibili. Si può partire per un viaggio solitario, iniziare a praticare mindfulness o meditazione, ricominciare quello sport che abbiamo abbandonato anni fa ma c’è qualcosa che possiamo fare quotidianamente che può fare la differenza: informarci e leggere libri di crescita personale.

Questo tipo di libri sono un ottimo strumento per chi vuole “cambiare marcia” e dare una svolta alla propria routine per avere maggiore consapevolezza sia di noi stessi che del tempo che viviamo. Tutto ciò, ovviamente, non si sostituisce alla terapia psicologica: in alcuni casi è necessario intraprendere un percorso con un professionista.

Ecco dunque 5 libri che abbiamo selezionato per aprire gli occhi e iniziare un lavoro interiore:

“Il potere delle abitudini” (Charles Duhigg)

Le abitudini influenzano enormemente la nostra vita. Sembrano un meccanismo prefissato, in modo individuale e collettivo, dal quale è impossibile uscire. Ma non è così, non è uno schema fisso: possiamo cambiarle, ignorarle o sostituirle e questo non potrà far altro che portarci grande benefici. Anche i gesti più insignificanti possono condizionare la nostra vita.

Brain power. Potenzia il cervello a ogni età (Michael J. Gelb Kelly Howell)

Siamo sempre stati abituati a pensare che con l’avanzare dell’età tutto vada in decadenza: pelle, muscoli e persino la mente. Non è assolutamente così! È stato provato scientificamente che il cervello con l’avanzare dell’età migliori le sue prestazioni ma è necessario favorire questo processo con qualche supporto. Questa è una vera e propria guida pratica su come rendere l’invecchiamento del nostro cervello sano, utilizzare tutte le aree da cui è composto e ravvivare le sue capacità

L’arte di far succedere le cose. Come imparare a disegnare consapevolmente la propria vita (Daniel Lumera)



Vivere consapevolmente. Questa è la chiave. Non sottostare in modo passivo agli avvenimenti della vita ma agire in modo cosciente affinchè le cose accadano. Sembra facile a dirsi ma è davvero complesso mettere in pratica tutto ciò. Proprio per questo, “L’arte di far succedere le cose” ci fornisce una serie di strumenti e codici per affrontare non solo le grandi sfide della vita ma anche la vita di tutti i giorni

4 ore alla settimana. Ricchi e felici lavorando 10 volte meno (Timothy Ferriss)

Il titolo dice tutto: lavoriamo per vivere e non viviamo per lavorare. Saper delegare quando necessario, evitare tutte quelle situazioni “sprecatempo”, usare la tecnologia a nostro vantaggio e non per complicare maggiormente le situazioni, gestire gli affari anche da lontano. Questi sono solo alcuni dei punti che l’autore affronta per lavorare insieme al lettore sul tema tempo e lavoro

Come trattare gli altri e farseli amici (Dale Carnegie)

Un grande classico nel mondo della crescita personale. Questo testo mette sotto la lente di ingrandimento le relazioni umane che sono alla base della nostra vita in tutti gli aspetti: famiglia, lavoro, amici. L’aspetto più incredibile è che sia stato scritto oramai nel lontano 1936 ma risulta tremendamente attuale e adatto ai giorni nostri.