Il welfare che paga l’affitto: quando le aziende entrano davvero nel bilancio familiare

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF

In una fase ancora segnata da inflazione irregolare, crisi abitativa urbana e nuove tensioni geopolitiche che continuano a pesare su energia e bilanci domestici, le imprese stanno ripensando il welfare come strumento di stabilità materiale. Il punto, però, non è solo quanto aiutano: è capire se questo nuovo sostegno integra il reddito o comincia, silenziosamente, a sostituirlo.

Dal benessere al bilancio familiare

C’è un momento in cui un benefit smette di sembrare un vantaggio accessorio e comincia a toccare la vita vera. Succede quando l’azienda non paga più soltanto il buono pasto, la palestra o l’assicurazione sanitaria, ma entra in quelle voci che tengono insieme un mese: l’affitto, le utenze, il tragitto casa-lavoro, il mutuo, la spesa energetica.

È qui che il welfare aziendale cambia natura. Non parla più soltanto di benessere. Comincia a parlare di equilibrio, di sopravvivenza urbana, di margini di respiro per famiglie e lavoratori che, pur avendo un impiego, fanno sempre più fatica a tenere in ordine il bilancio domestico.

Istat racconta bene il clima del presente: non siamo più nella stagione dell’emergenza inflattiva generalizzata, ma restiamo in una fase in cui il costo della vita continua a stringere proprio sulle voci più inevitabili. E quando lo stipendio regge sempre meno la pressione di casa, bollette, trasporti e spese quotidiane, qualsiasi forma di sostegno aziendale smette di sembrare un bonus e diventa subito una questione di tenuta sociale.

Dai benefit “soft” ai costi essenziali

Per anni il welfare aziendale è stato raccontato come un linguaggio della cura: strumenti per migliorare l’equilibrio vita-lavoro, sostenere la salute, rafforzare il senso di appartenenza. Oggi, in molti casi, si sta spostando verso qualcosa di più concreto e meno simbolico. SHRM rileva che nel 2025 le strategie di benefit delle imprese statunitensi sono influenzate da un mix di norme, budget, demografia della forza lavoro e obiettivi di recruitment e retention; WTW aggiunge che, nel Regno Unito, tra i fattori che stanno ridefinendo i benefit aziendali nel 2025 compaiono chiaramente la competizione per i talenti e il costo della vita. In altre parole: il welfare non si sta allargando perché le imprese sono diventate improvvisamente più generose, ma perché trattenere persone in un’economia più costosa e instabile richiede strumenti nuovi.

Il trend è visibile soprattutto quando il welfare tocca l’abitare. In Europa il tema non è affatto marginale: Eurostat segnala che le famiglie dell’UE hanno destinato in media il 19% del reddito disponibile ai costi della casa, mentre l’8,2% della popolazione viveva in famiglie che spendevano oltre il 40% del reddito per l’alloggio; per i giovani tra 15 e 29 anni la quota saliva al 9,7%. L’OCSE ricorda, inoltre, che tra il 2010 e il 2025 gli affitti nell’UE sono aumentati del 27,8% e i prezzi delle case del 57,9%. Questi numeri spiegano da soli perché l’idea di un welfare che entri direttamente nell’affitto o nel mutuo stia diventando più credibile: non è una stranezza HR, è una risposta a una crisi dell’accessibilità abitativa che sta cambiando le città e i percorsi di vita.

Dove sta già succedendo

In alcuni Paesi il salto è già visibile. In Ungheria, i datori di lavoro possono riconoscere ai dipendenti under 35 un sostegno abitativo fino a 150.000 fiorini al mese da utilizzare per affitto o rimborso del mutuo, con trattamento fiscale specifico per il datore di lavoro. Non è ancora una misura europea generalizzata, ma è un segnale molto chiaro della direzione: il lavoro entra sempre più spesso in una voce che fino a pochi anni fa sembrava appartenere soltanto alla sfera privata della famiglia.

Il fronte della mobilità è ancora più avanzato. In Francia il rimborso da parte del datore di lavoro di almeno il 50% degli abbonamenti ai trasporti pubblici per il tragitto casa-lavoro è obbligatorio e nel 2026 l’esenzione fiscale e contributiva può arrivare fino al 75% del costo dell’abbonamento. È un modello diverso da quello dell’aiuto all’affitto, ma il principio è lo stesso: alcune spese strutturali della vita quotidiana vengono considerate abbastanza decisive da meritare un intervento diretto dell’impresa.

Questi esempi contano perché mostrano che il welfare sta scivolando verso una nuova area: quella del costo della vita essenziale. Non più soltanto benefit che “migliorano” il lavoro, ma strumenti che permettono al lavoro di restare sostenibile in città e contesti sempre più costosi. È un passaggio meno vistoso di una riforma salariale, ma per molti lavoratori può essere persino più immediato.

Il welfare italiano

In Italia il modello non è ancora esploso in forma così esplicita, ma il terreno normativo si è avvicinato molto.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per il triennio 2025-2027 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit sale da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico. Dentro questi fringe benefit rientrano anche le somme erogate o rimborsate per utenze domestiche del servizio idrico, energia elettrica e gas, per le spese di affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Questo è il punto decisivo: in Italia il welfare che entra nel costo della casa e delle bollette non è più soltanto un’ipotesi culturale, ma una possibilità fiscale già prevista.

Questo cambia il modo di leggere il welfare aziendale. Non è più soltanto un capitolo di HR o un vantaggio “per pochi”. Diventa una leva concreta che può alleggerire la voce energetica, dare ossigeno a chi vive in affitto, aiutare famiglie con figli o lavoratori giovani nelle città più care. Ed è proprio qui che il tema tocca una corda emotiva forte: molte persone non chiedono all’azienda un privilegio, chiedono semplicemente un modo per non vedere lo stipendio dissolversi tra casa, bollette e spostamenti prima ancora di arrivare a fine mese.

Perché succede proprio adesso

La ragione economica è chiara. Dopo gli shock del 2022-2024, il costo della vita non è più un’emergenza uguale per tutti, ma resta una pressione continua e irregolare.

L’OCSE, nel suo aggiornamento del 2026, parla di crescita globale ancora presente ma indebolita da shock energetici e rischi geopolitici; il Consiglio dell’UE continua a descrivere la casa come una crisi sempre più pressante, aggravata dal caro-vita e dai prezzi dell’energia.

Quando il contesto resta instabile, le aziende si trovano davanti a un problema molto pratico: un lavoratore economicamente fragile è più esposto a stress, turnover, rinunce e discontinuità. Sostenere il reddito “in natura” o attraverso rimborsi mirati diventa allora anche una forma di gestione del rischio organizzativo.

C’è poi una ragione sociale, ancora più profonda. Famiglie più piccole, più single, più giovani adulti che rimandano l’uscita definitiva dalla precarietà abitativa, città dove l’autonomia costa molto più di prima: tutto questo fa sì che il welfare non venga più percepito come premio, ma come infrastruttura minima di stabilità.

Non è un caso se Eurostat segnala che il sovraccarico dei costi della casa è particolarmente forte tra i giovani e nelle aree urbane. E non è un caso se il tema della financial wellbeing è diventato un imperativo aziendale: Mercer osserva che la crisi del costo della vita ha reso il benessere finanziario dei dipendenti una questione centrale, mentre WTW rileva che il 66% dei datori di lavoro considera il benessere finanziario una priorità nei prossimi tre anni, ma solo il 14% si ritiene davvero efficace nel migliorarlo.

Chi lo farà davvero

Naturalmente non tutte le imprese si muoveranno allo stesso modo. Questo tipo di welfare è più probabile dove il mercato del lavoro è teso, i talenti sono contendibili e il costo della vita rischia di diventare un problema di retention.

Tech, finanza, sanità privata, hospitality di alta gamma, logistica avanzata, aziende con sedi in grandi città o in territori ad alta pressione immobiliare: sono questi i contesti in cui l’azienda ha più incentivo a entrare direttamente nel bilancio familiare. Per un’impresa, aiutare con l’affitto o con i trasporti può costare meno di un aumento salariale strutturale e risultare, almeno nel breve periodo, più mirato.

Ma proprio qui emerge anche una linea di frattura. Questo welfare non è universalista. Favorisce soprattutto chi lavora in imprese più grandi, più capitalizzate, più attente alla competizione sui talenti.

Il rischio, quindi, è di produrre una nuova segmentazione: chi riceve un aiuto concreto su casa e bollette perché lavora nel posto “giusto” e chi invece continua a reggere da solo tutto il peso del costo della vita. È una differenza che si percepisce subito, perché tocca il senso di equità molto più di tanti altri benefit.

Il lato meno rassicurante

Se l’azienda comincia a pagare una parte dell’affitto, a rimborsare le utenze o a sostenere i trasporti, il welfare non è più soltanto una forma di cura. Diventa anche una forma di dipendenza materiale. La domanda scomoda è inevitabile: questo nuovo welfare integra il salario o finisce per sostituire aumenti che sarebbero stati più trasparenti e più stabili? Se una quota crescente della tenuta economica familiare passa attraverso benefit aziendali, il reddito del lavoratore diventa più legato al datore di lavoro e meno a diritti universali o a retribuzioni sufficienti.

Non è un dettaglio teorico. In molte economie avanzate il welfare d’impresa cresce proprio dove il welfare pubblico e il potere del salario faticano a seguire l’aumento del costo reale della vita. Il rischio, allora, è doppio: da un lato le imprese possono diventare ammortizzatori di fatto; dall’altro il sostegno economico può frammentarsi sempre di più, dipendendo dalla solidità dell’azienda, dal settore, dal contratto e dalla posizione del singolo lavoratore. È un welfare più vicino, ma anche più diseguale.

Che cosa racconta davvero questo nuovo welfare

Il lavoro non basta più sempre da solo a garantire stabilità. L’autonomia adulta, nelle città e nelle economie più costose, si sta facendo più difficile. La casa, l’energia e la mobilità sono tornate a essere il punto più esposto della classe media. L’impresa, volente o nolente, sta rientrando in una funzione che sembrava uscita dal suo perimetro: non solo dare un reddito, ma contribuire a renderlo abitabile.

Per questo il welfare che paga l’affitto non è solo l’ennesima evoluzione dei benefit. È un segnale, piccolo, ma rivelatore del fatto che il lavoro sta tornando a negoziare direttamente con il costo della vita. Questo welfare è più moderno? La domanda è un’altra, molto più semplice e molto più scomoda: se per stare in equilibrio serve che l’azienda aiuti a pagare casa, bollette e trasporti, non è forse il segno che il salario, da solo, regge sempre meno la vita contemporanea?