Università, la classifica mondiale degli atenei: tre italiane tra le migliori

Fonte: 123RF QS ha decretato il Politecnico di Milano come la migliore università italiana

Le università italiane continuano a conquistare posizioni nel QS World University Rankings, la classifica dell’agenzia britannica Quacquarelli Symonds, che valuta le migliori università nel mondo e pone l’accento sull’occupabilità e sulla sostenibilità.

L’edizione 2024, che quest’anno comprende 1.500 università in 104 sedi, vede tre atenei italiani tra i migliori del mondo e una new entry. In generale tutte le università italiane salgono in classifica o mantengono la stessa posizione dello scorso anno: il Politecnico di Milano guadagna 16 posizioni nella graduatoria globale degli atenei nel QS World University Ranking, raggiungendo la posizione più alta di sempre.

La classifica

Qs World University Ranking è la classifica dell’agenzia britannica Quacquarelli Symonds tra le più importanti in ambito internazionale. Valuta le migliori università nel mondo e fornisce strumenti di conoscenza e comparazione per le scelte di studio e di vita, di carriera scientifica e anche per valutazioni di politiche internazionali.

In questa edizione sono state analizzate un totale di 2.963 università (quasi 500 in più rispetto all’edizione precedente), di 104 Paesi differenti; solo per le prime 1500 istituzioni sono stati resi pubblici i risultati della valutazione. In Italia, in particolare, sono state prese in considerazione 42 istituzioni.

Sono stati inoltre valutati oltre 17 milioni di pubblicazioni e analizzate 141 milioni di citazioni.

Le prime dieci università al mondo

Come ogni anno, la top 10 delle università più quotate è quasi tutta americana e inglese, con una incursione asiatica all’ottavo posto. L’unica europea si trova al settimo posto:

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

University of Cambridge.

University of Oxford.

Harvard University.

Stanford University

Imperial College London

ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology.

National University of Singapore (NUS)

University College London (UCL)

University of California, Berkeley (UCB)

Le migliori università in Italia

Per quanto riguarda la classifica italiana, il Politecnico di Milano è la prima in Italia, a seguire la Sapienza e l’Alma Mater. Bene anche Padova e Torino.

Questa la classifica delle italiane a livello mondiale:

il Politecnico di Milano, 123mo al mondo (sale 16 posizioni), il risultato migliore mai ottenuto dall’ateneo in questa classifica

la Sapienza al 134° posto nel mondo, il miglior risultato mai ottenuto

l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum al 154° posto

l’Università di Padova, al quarto posto in Italia, 219ma su scala globale

il Politecnico di Torino, quinto in Italia, 252esimo nel mondo.

Seguono nella classifica generale:

276. Università Statale di Milano

335. Università di Napoli – Federico II

349. Università di Pisa

358. Università di Firenze

364. Università di Torino

Un nuovo parametro di valutazione, la “sostenibilità”, sia dal punto di vista ambientale che sociale, vede due università italiane tra le prime cento: Padova si posiziona al 55esimo posto e La Sapienza al 79esimo.