Fonte: 123RF Apre la sua seconda sede in Italia, a Torino, il colosso della formazione europeo

Dopo il grande successo della prima apertura a Milano, MasterD, leader nella formazione professionale a distanza, apre a Torino dal 13 novembre il suo secondo centro con corsi anche in presenza, con il doppio brand MasterD-CORSICEF. MasterD, colosso della formazione a distanza con 37 sedi in Spagna e 4 in Portogallo, ha infatti acquisito la società italiana CEF Publishing S.p.A. L’acquisizione ha permesso a MasterD di sfruttare al meglio il know-how e le competenze utili a sviluppare corsi sempre più in linea con le richieste del mercato del lavoro in Italia, mettendo a disposizione un catalogo formativo di immediato utilizzo in termini di sbocchi lavorativi.

Già oggi, le due realtà insieme contano più di 200mila allievi attivi tra Italia, Spagna e Portogallo, rappresentando uno dei poli formativi più importanti a livello europeo. La volontà del Gruppo di aprire sedi fisiche in Italia risponde al bisogno di formazione professionalizzante, qualificata, flessibile e personalizzata che sempre più giovani e adulti esprimono.

Perché puntare sulla formazione professionale

MasterD e CORSICEF rappresentano oggi uno dei più grandi poli formativi in Europa. Tutto questo è possibile grazie a una metodologia didattica basata su una totale flessibilità che consente di combinare la formazione online con quella in presenza. Recarsi in uno dei centri permette agli studenti di seguire alcune lezioni dal vivo per interagire con docenti, ricevere supporto dai coach durante il loro percorso di studio e, soprattutto, partecipare a masterclass o workshop con professionisti del settore.

La richiesta di formazione arriva forte anche dalle imprese: in un mercato sempre più competitivo che cambia in fretta, la formazione oggi è un elemento imprescindibile per tutte le aziende e per tutti i lavoratori. Diego Gomez Asensio, Amministratore Delegato MasterD IT e CEF Publishing S.p.A., e Carlo Robiglio, Presidente di CEF Publishing S.p.A., sostengono che avvicinarsi alle persone con nuovi canali formativi sia anche un modo per rispondere alle priorità poste dal PNRR, che vede nella formazione professionale, nell’attuazione di politiche attive del mercato del lavoro e nella lotta al lavoro sommerso uno dei suoi obiettivi principali.

I corsi del catalogo CORSICEF sono caratterizzati da una formazione accessibile a tutti (è necessario avere la licenza di scuola media e un’età superiore ai 16 anni) e personalizzata, ideale per chi deve conciliare lavoro e vita privata. Inoltre, attraverso l‘innovativa piattaforma e-learning, i corsisti avranno accesso a strumenti formativi come lezioni in live streaming, webinar, mappe concettuali sviluppate da Algor, realtà aumentata AR+ per una fruizione immersiva dei contenuti.

I corsi sono pensati per giovani ma anche per persone che già lavorano e intendono formarsi in nuovi settori più vicini alle proprie passioni e aspirazioni personali. In quanto consentono di migliorare la qualità del proprio lavoro, la propria posizione, di aumentare la competitività e acquisire soft skill indispensabili.

A Torino inaugura il secondo centro di formazione MasterD-CORSICEF

Il secondo centro di MasterD Italia apre dunque i battenti a Torino (corso Belgio 95): si potranno seguire sin da subito i corsi di Videogiochi, Informatica, Marketing, Interior Design, Moda, Veterinaria e Audiovisivi, secondo il modello ibrido che vede appunto un mix tra fruizione online a distanza e in presenza. Nei prossimi mesi è previsto anche l’allestimento di una cucina professionale che permetterà agli studenti che seguiranno i corsi di ristorazione di prossimo lancio di mettere in pratica le loro abilità culinarie.

Oltre a spazi per lo studio e per le lezioni in presenza, per seminari specialistici e trasversali, sono state anche allestite un’aula insonorizzata e attrezzata per il corso di doppiaggio e di produzione di audiovisivi, una per la programmazione dei videogiochi e una per lo svolgimento di laboratori di veterinaria e molto altro ancora, tutto con strumenti e tecnologie avanzate per l’erogazione di corsi sempre aggiornati.

In parallelo si possono sempre conoscere e seguire i corsi online di CORSICEF, che nel corso degli anni ha formato oltre 50mila corsisti, con anche sempre una grande attenzione all’inclusività e al mondo della disabilità, e oggi ha oltre 600mila follower attivi sulle sue community social, che si scambiano informazioni e opportunità di lavoro in settori diversi, dal Beauty (i corsi vantano la supervisione del celebre make up artist Diego Dalla Palma) al Turismo, dall’Animal Care al Food all’Health & Care.