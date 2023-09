Colosso della formazione sbarca in Italia: tutti i corsi per trovare lavoro

Fonte: CEF Publishing Il colosso della formazione MasterD sbarca in Italia: tutti i corsi per trovare lavoro

Settembre è il mese della ripartenza della scuola e anche di grandi novità per la formazione in Italia. MasterD, leader nella formazione professionale a distanza, ha appena inaugurato a Milano il suo primo centro di formazione in presenza, che porta il doppio brand MasterD-CORSICEF. MasterD, infatti, colosso della formazione a distanza con 37 sedi in Spagna e 4 in Portogallo, ha recentemente acquisito la società italiana CEF Publishing, seguendo il proprio piano di espansione internazionale.

Creato nel 1994, MasterD è leader nella formazione aperta in Spagna, Portogallo e Italia: ha formato oltre 500mila giovani e non, consentendo loro di accedere al mercato del lavoro, migliorare la propria posizione professionale o creare la propria impresa. Dal 2022 fa parte di MasterD anche la novarese CEF Publishing che, con il suo brand CORSICEF che eroga, tra gli altri, i seguitissimi corsi per colf e badanti, è da sempre leader in Italia nella progettazione, nella realizzazione e nell’erogazione di corsi in modalità a distanza. L’unione tra MasterD e CEF Publishing conta già più di 200mila allievi attivi tra Italia, Spagna e Portogallo, rappresentando uno dei poli formativi più importanti a livello europeo.

“La decisione di aprire sedi fisiche in Italia deriva principalmente dalla volontà del gruppo di rispondere al bisogno di formazione professionalizzante, qualificata, flessibile e personalizzata che sempre più giovani e adulti esprimono”, spiega a QuiFinanza Diego Gomez Asensio, AD MasterD Italia e CEF Publishing.

“La nostra offerta formativa intende così fornire un’opportunità concreta a tutte quelle persone che – giovani e meno giovani – vogliono acquisire le competenze necessarie per costruire il proprio futuro professionale o per migliorare la propria situazione lavorativa. Grazie al nostro modello di formazione, si apre il mondo della formazione professionale di qualità anche a chi spesso fatica a sostenere i costi per mantenersi lontano da casa. Con la garanzia di poter contare su un team di formatori esperti e di coach sempre disponibili e raggiungibili anche nelle sedi fisiche”.

Le imprese chiedono più formazione

La richiesta di formazione si solleva, forte, anche lato imprese: in un mercato sempre più competitivo e che cambia in fretta, la formazione oggi è un elemento imprescindibile per tutte le aziende e per tutti i lavoratori.

“Non a caso, più del 50% dei CEO a livello globale individua la mancanza di competenze come effettivo ostacolo alla capacità di innovazione di un’azienda e di crescita personale”, spiega a QuiFinanza il Presidente di CEF Publishing Carlo Robiglio. “Avvicinarsi alle persone, con nuovi canali formativi, è per la nostra azienda anche un modo per rispondere alle priorità poste dal PNRR, che vede nella formazione professionale, nell’attuazione di politiche attive del mercato del lavoro e nella lotta al lavoro sommerso uno dei suoi obiettivi principali”.

I nuovi corsi di Videogiochi, Informatica, Marketing, Interior Design, Moda e Veterinaria

Nel centro milanese sono già attivi e ci si può sempre iscrivere ai corsi di Videogiochi, Informatica, Marketing, Interior Design, Moda e Veterinaria. I corsi sono pensati anche per persone che già lavorano e intendono formarsi in nuovi settori più vicini alle proprie passioni e aspirazioni personali.

Ma la vera novità del primo centro italiano MasterD-CORSICEF è l’avvio di un modello in semi-presenza di erogazione dei corsi che si svolgeranno in parte a distanza, sulla piattaforma online, e in parte in presenza, nella nuova sede di Milano e nelle sedi di prossima apertura. Dopo Milano, infatti, è prevista quella a Torino entro l’inverno, seguita da altre città nel 2024.

Il modello di didattica che mixa l’autoformazione su piattaforma digital con il supporto di tutor e coach consente di seguire le lezioni in diretta streaming o preregistrate, attraverso webinar tenuti da esperti e docenti, mantenendo l’interattività tra relatori e allievi tipica di un evento in presenza.

I contenuti sono sempre disponibili online, ovunque e in qualunque momento, accedendo semplicemente alla propria area riservata sulla piattaforma e sfruttando AI, mappe concettuali e molti altri strumenti innovativi. Inoltre, sono strutturati secondo un piano didattico a moduli che permette a tutti un apprendimento progressivo e immediato. Al termine di ogni modulo è previsto un test di comprensione che prepara ad affrontare al meglio le verifiche finali.