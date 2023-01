Fonte: Playpug Vola il Pet Market grazie ai pagamenti digitali: cosa comprano gli italiani

In questo tempo di crisi ci sono alcuni settori che non solo reggono, ma crescono addirittura in maniera considerevole. E spesso, a favorire queste ottime performance è l’e-commerce. Grazie all’abbattimento delle barriere fisiche, al notevole risparmio di tempo, agli sconti particolarmente vantaggiosi e a servizi sempre più innovativi pensati ad hoc, dopo l’impennata durante il lockdown il mercato degli acquisti online è destinato a registrare ancora numeri da capogiro.

Il boom del pet care grazie all’e-commerce

Un settore che più di tutti sta trainando il mercato, non solo italiano, oggi è senza dubbio quello dell’animal care. Durante la pandemia sono aumentate fortemente le adozioni di animali domestici: circa 3,5 milioni di italiani hanno preso con sé un animale da compagnia durante o dopo il primo lockdown, tanto che solo nel nostro Paese, nel 2021 la popolazione degli animali domestici si aggirava attorno ai 64,5 milioni di esemplari, tra cui ben 10,1 milioni di gatti e 8,7 milioni di cani.

Ciò significa che il business di cibo, abbigliamento e prodotti per la cura degli animali ha subito una impennata: solo il pet food nel 2021 ha raggiunto un valore di 2.533 milioni di euro. Guardando ai dati dello scorso anno, poi, si nota come il segmento pet care ha trainato la crescita della spesa online di prodotti di largo consumo in Italia, segnando +24,3% rispetto al 2021. Entro il 2032, ci si attende che il Pet Care Market sfiori quota 60 miliardi di euro.

A fare il punto è Payplug, il partner di pagamento per gli esercenti, gli e-merchant e gli attori della fintech, che per raccogliere dati in merito ha sentito tre catene di negozi specializzati nella vendita di prodotti per l’alimentazione e la cura degli animali domestici, realtà che in questi anni hanno visto crescere il proprio business grazie all’online e ai pagamenti digitali.

“Sempre più italiani decidono di acquistare online cibo e accessori per il proprio animale di compagnia, attirati dall’ampia scelta presente negli e-commerce dei pet store”, osserva Mirella Bengio, Country Manager di Payplug. “Diventa fondamentale, quindi, offrire soluzioni pensate per semplificare il business delle piccole e medie imprese in modo da garantire comodità e affidabilità nei pagamenti online”.

Pagamenti facili

Per esempio Paco Pet Shop, 3° e-commerce in Italia specializzato in alimenti e accessori per animali domestici, vende di tutto per gli animali, soprattutto food, con prodotti per tutte le tipologie di diete e le differenti necessità, persino gluten free. Il negozio vende anche prodotti per la cura del cane, del gatto e degli altri cuccioli, tutti realizzati in materiali non testati sugli animali e concepiti per stimolare la salute e le loro capacità fisiche.

Da tempo sta registrando un aumento dell’attenzione nei confronti dei prodotti acquistati per i propri pet. “I prodotti più acquistati sono gli alimenti. Soprattutto cibo secco per i cani e cibo umido per i gatti”, spiega la founder Silvia Bosio. “Per noi a fare la differenza sono soprattutto le funzionalità mirate a semplificare il pagamento e a eliminare il problema dell’abbandono del carrello“.

Ma come si fa? Ci sono servizi studiati appositamente per questo. Ad esempio Payplug si è inventata diversi sistemi, come Pay by Link, che permette di inviare all’utente tramite SMS o email un link che indirizza rapidamente ad una pagina di pagamento: in questo modo la transazione può essere completata in tutta sicurezza, contrastando l’abbandono del carrello.

Pagina di pagamento personalizzata e facile da usare

Anche Supermercati4zampe, presente in tutto il Nord Italia con 6 punti vendita e online con un e-commerce vastissimo, conferma la presenza del pet food in cima alla classifica dei prodotti più acquistati dai proprietari di animali domestici. “Tra gli alimenti, si vendono particolarmente bene le crocchette per cani”, dichiara la Responsabile Marketing Marcella Boggiani.

Anche in questo caso, le transazioni sono agevolate e rese più sicure grazie a specifiche funzionalità. Ad esempio, sul sito e-commerce, una pagina di pagamento personalizzata, all’interno della quale il cliente può completare la transazione senza uscire dal sito. Compatibile con le principali piattaforme di e-commerce presenti sul mercato (Magento, WooCommerce, Shopify, PrestaShop), la pagina di pagamento responsive e personalizzata permette di avere un’esperienza di acquisto semplice, chiara, immediata e sicura.

Vasta scelta e pagamenti sicuri

Oltre al cibo, in cima agli acquisti dei proprietari di animali ci sono anche gli antiparassitari. Questo rappresenta un business importante per Ciam Animali, storico pet store nato nel 1967 ad Ascoli Piceno e oggi realtà di riferimento per il settore con un e-commerce attivo dal 2021.

Uno degli obiettivi di Ciam Animali, spiega il suo Responsabile Francesco Lazzarini, è restare al passo con i cambiamenti del mondo retail e innovare negli anni il modo di vendere i propri prodotti. Per farlo, servono strumenti che garantiscano sicurezza nei pagamenti e permettano di ridurre le frodi.

Come la tecnologia proprietaria di Payplug Smart 3-D Secure, che permette agli esercenti di scegliere una soglia sotto la quale gli utenti possono effettuare una transazione frictionless, limitando cosi gli abbandoni del carrello. L’interfaccia grafica è molto semplice e user friendly. “Utilizzando Payplug consentiamo ai nostri utenti di concludere le transazioni con le carte di credito in modo affidabile e veloce”. Quindi, sicurezza, velocità, semplicità sono le parole chiave che fissano i trend del pet market digitale, e degli acquisti online in generale.

Contenuto offerto da Payplug.