Via a Job Days per lavorare nei supermercati.

Unes lancia i Job Days, progetto che mira a scoprire i nuovi talenti della grande distribuzione. Le risorse verranno inserite nei punti vendita Unes e il Viaggiator Goloso, con l’obiettivo di offrire alla clientela un servizio eccellente e un’esperienza d’acquisto di livello. I primi due appuntamenti si terranno il 22 gennaio a Milano e il 29 gennaio a Malgesso (VA).

I Job Days lanciati da Unes

Con i Job Days, in programma per tutto il 2025, due volte al mese in altrettanti punti vendita della rete, Unes e il Viaggiator Goloso avviano la ricerca di addetti vendita e addetti ai reparti freschi. L’iniziativa è aperta a candidati con o senza esperienza, per i quali è previsto un percorso di formazione specifica volto a trasferire ai più giovani non solo le competenze specifiche, ma anche i valori di qualità del servizio e attenzione al cliente che da sempre caratterizzano le due insegne.

Unes punta così ad attrarre candidati motivati, con passione per il mondo della grande distribuzione, attenzione al cliente e capacità di lavorare in team, desiderosi di cogliere opportunità di crescita in una realtà storica e di riferimento per il territorio.

I primi due appuntamenti sono in programma il 22 gennaio a Milano, presso il punto vendita di via Vallazze 87, e il 29 gennaio a Malgesso (VA), in via Brebbia 290. Entrambi gli open day si svolgeranno dalle 9.30 alle 16.30, con pausa pranzo dalle 13 alle 14.

Per partecipare ai Job Days e scoprire le opportunità lavorative offerte, basterà recarsi direttamente presso i punti vendita nelle date indicate portando con sé il proprio curriculum vitae cartaceo. Le candidature sono aperte per qualsiasi punto vendita della rete Unes e il Viaggiator Goloso.

Gli open day sono accompagnati da un’intensa attività di comunicazione, sia all’interno dei punti vendita, con materiali informativi dedicati, sia sui canali social ufficiali di Unes, per raggiungere un pubblico ampio e coinvolgere attivamente i candidati interessati.

Tutte le posizioni aperte in Unes

Non solo Job Days. Nella sezione Lavora con noi del sito di Unes è possibile accedere agli annunci per queste posizioni lavorative:

Assistente Buyer – Vimodrone, Italia;

Demand Planner – Vimodrone, Italia;

Addetto Cassa e rifornimento scaffali (Categorie Protette) – Cremona, Italia;

Addetto Reparto Salumeria e Gastronomia – Pioltello, Magenta, Tirano, Seregno, Monza, Basiglio, Milano,

Seriate, Talamona, Masserano, Alpignano, Torino;

Capo Reparto Food – Vice Responsabile di Punto Vendita – Codogno, Milano, Peschiera Borromeo, Arquata Scrivia, Buccinasco, Varallo;

Sales Operation Specialist – Vimodrone, Italia;

IT System Engineer – Vimodrone, Italia;

Stage – ICT Supply Chain – Vimodrone, Italia;

Graphic Designer – Vimodrone, Italia;

Gerente – Responsabile di Punto Vendita – Urgnano, Milano, Cinisello Balsamo, Saronno, Torino;

HR Business Partner Retail – Vimodrone, Italia;

Talent Acquisition & Employer Branding Specialist – Vimodrone, Italia;

Addetto Bar e Caffetteria – Opera, Italia;

Addetto Reparto Macelleria – Basiglio, Milano, Zelo Buon Persico, Torino, Oggiono, Monticello Brianza,

Peschiera Borromeo, Novi Ligure, Basaluzzo, Nizza Monferrato, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Cassano d’Adda, Novara;

Addetto Reparto Ortofrutta – Buccinasco, Milano, Arquata Scrivia, Torino;

Addetto Reparto Pescheria – Buccinasco, Basiglio, Vimodrone, Dorzano;

Capo Reparto Macelleria – Busto Arsizio, Buccinasco, Oggiono, Monticello Brianza;

Capo Reparto Panificatore – Torino;

Panificatore – Torino, Milano, Vimodrone, Caluso, Bardello con Malgesso e Bregano;

Pasticciere – Caluso, Bardello con Malgesso e Bregano;

Terzo di Sala – Assistente Responsabile – Malgesso, Milano, San Paolo d’Argon, Codogno, Opera, Trezzano Rosa, Magenta, Stradella, Quarona, Treviglio, Monza, Monticello Brianza, Lissone, Biassono, Arosio, Vimodrone.

C’è inoltre la possibilità di inviare la propria candidatura spontanea per lavorare dentro i supermercati del marchio.