Fonte: 123RF Aumentano i prezzi della spesa

Secondo un’analisi di Assoutenti, i prezzi nel settore alimentare sono aumentati del 2,4% in un anno. Il report, pubblicato a gennaio 2025, mostra l’andamento della spesa tra il 2023 e il 2024, confermando un incremento complessivo della spesa di 3,9 miliardi di euro per le famiglie italiane.

Questo significa che, in media, ogni famiglia con due figli ha dovuto affrontare una spesa aggiuntiva di circa 219 euro nel corso dei 12 mesi appena passati.

Il continuo aumento dei prezzi degli alimentari in Italia

L’inflazione in Italia ha registrato un aumento medio del 1% nel 2024, ma i prezzi degli alimenti hanno visto incrementi superiori, pari al +2,4%. In un contesto del genere, la situazione è particolarmente critica per le famiglie, che si trovano a dover affrontare aumenti di prezzo su beni di prima necessità.

La situazione è ulteriormente aggravata da aumenti anche in altri settori chiave, come il turismo e la ristorazione. Con un incremento del 3,9% nei costi dei servizi ricettivi e di ristorazione, anche chi decide di spendere per una vacanza o per una semplice cena fuori si trova a dover affrontare aumenti considerevoli.

Questo significa che non solo l’alimentazione quotidiana è diventata più costosa, ma anche le opportunità di svago e di consumo di beni e servizi extra, che per molte famiglie rappresentano un elemento importante di qualità della vita, stanno diventando sempre più inaccessibili.

L’effetto sui consumi delle famiglie

L’aumento dei prezzi alimentari ha inevitabilmente modificato anche le abitudini di consumo delle famiglie italiane. Mentre nel 2023 molti si erano adattati ai rincari, quello che risulta nel 2024 è che le famiglie sono state costrette a fare sacrifici ancora più grandi per far quadrare i bilanci.

Per esempio, si stima che ogni famiglia con due figli abbia speso, in media, 291 euro in più nel corso dell’anno per alimenti, bevande e beni essenziali. Un aumento che, sommandosi ai rincari di altri settori, ha inciso notevolmente sul potere d’acquisto.

Questa tendenza, che ha visto un incremento continuo dei prezzi, sta cambiando anche le scelte alimentari degli italiani, che si orientano sempre di più verso prodotti più economici o si vedono costretti a rinunciare a beni di prima necessità.

Le previsioni per il 2025: cosa aspettarsi dal nuovo anno

Guardando al 2025, le previsioni non sembrano promettere una discesa dei prezzi alimentari. Anzi, secondo gli esperti, i rincari potrebbero continuare a pesare sulle famiglie italiane, con un trend che potrebbe segnare un ulteriore aumento del costo della vita.

Inoltre, nonostante le politiche economiche in atto, l’andamento dei mercati globali e la volatilità dei prezzi delle materie prime potrebbero continuare a spingere verso l’alto i costi dei beni alimentari e portare a una maggiore pressione sui bilanci familiari, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Ovviamente le famiglie con redditi più bassi sono quelle che soffriranno maggiormente, mentre le classi medio-alte potrebbero riuscire a far fronte ai rincari in modo meno gravoso. Tuttavia, le previsioni non escludono un ulteriore aggravamento della situazione se non verranno adottate politiche incisive per il controllo dei prezzi e per il supporto ai consumatori.

Per questo motivo Assoutenti ha lanciato l’allarme e ha richiesto azioni immediate per arginare questi aumenti, soprattutto per evitare che il potere d’acquisto delle famiglie continui a ridursi, con gravi ripercussioni sull’economia e sul benessere delle persone.