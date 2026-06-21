Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Al Maxi Mall Pompeii di Torre Annunziata si assumeranno 1.500 lavoratori

Al via il progetto di sviluppo del MaxiMall Pompeii, il grande polo commerciale e turistico situato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Sarà il cuore di un ambizioso piano di valorizzazione, che punta a rafforzarne il ruolo della struttura per lo shopping, i servizi e l’intrattenimento.

Secondo le stime, l’intervento potrà generare un impatto occupazionale significativo: fino a 1.500 assunzioni dirette e circa 2.500 posti di lavoro complessivi.

Il piano di valorizzazione del MaxiMall Pompeii

Il progetto di sviluppo del MaxiMall Pompeii prevede un ampio intervento di investimento finalizzato al completamento e al potenziamento della struttura. Il piano si inserisce in un’operazione finanziaria complessiva da circa 125 milioni di euro, sostenuta da un pool di istituti bancari tra cui UniCredit, Bnl Bnp Paribas, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena e Intesa Sanpaolo.

La quota principale del finanziamento, pari a circa 110 milioni di euro, è destinata specificamente al complesso campano. L’obiettivo è quello di rafforzare l’offerta commerciale e dei servizi, ampliando l’attrattività della struttura non solo per il pubblico locale, ma anche per i flussi turistici legati all’area archeologica di Pompei e al territorio vesuviano.

Quali sono le ricadute occupazionali previste

Il progetto di valorizzazione avrà effetti rilevanti sul mercato del lavoro locale e regionale. Le stime indicano la creazione di circa 1.500 posti di lavoro diretti, legati alle attività interne del centro commerciale, e fino a 2.500 occupati complessivi.

Le opportunità non riguarderanno esclusivamente il retail ma anche l’intera filiera dei servizi collegati al funzionamento del centro: dalla ristorazione alla logistica, fino alla manutenzione e alla sicurezza, ambito in cui Verisure sta reclutando personale. Si tratta quindi di un intervento che potrebbe generare un effetto moltiplicatore sull’occupazione del territorio.

Quali sono i settori interessati dalle assunzioni

Le future selezioni per il MaxiMall Pompeii interesseranno diversi comparti professionali. In particolare, le opportunità saranno concentrate nei seguenti settori:

retail e vendita al dettaglio, con addetti alle vendite, store manager e personale di supporto ai punti vendita;

ristorazione, con camerieri, baristi, cuochi e operatori di cucina;

servizi al pubblico, tra cui accoglienza clienti, informazioni e assistenza;

logistica e magazzino, per la gestione delle merci e degli approvvigionamenti;

sicurezza, pulizie e manutenzione, per la gestione operativa quotidiana del complesso;

figure amministrative e ruoli legati al coordinamento.

Come candidarsi

Le assunzioni saranno attivate progressivamente in base all’apertura delle nuove attività previste all’interno del centro e all’avanzamento del piano di valorizzazione.

Chi è interessato può candidarsi attraverso i canali ufficiali del progetto, in particolare nella sezione Lavora con noi, dove saranno pubblicate le posizioni aperte. Da lì sarà possibile segnalare il proprio curriculum vitae aggiornato e candidarsi alle offerte disponibili nei diversi settori.

Altre opportunità di lavoro

Il piano di valorizzazione del MaxiMall Pompeii conferma il ruolo centrale del progetto nello sviluppo del territorio vesuviano. Le stime occupazionali, che parlano di fino a 2.500 posti complessivi, rappresentano una delle principali opportunità lavorative in arrivo nel settore retail e dei servizi in Campania.

In ogni caso, per chi è fortemente interessato al settore retail, si segnala la possibilità di entrare a far parte del team di Tecnomat, che sta cercando personale per una prossima apertura sul territorio nazionale.