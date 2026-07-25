Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Jysk, il retail di arredamento danese, assume personale per nuove aperture

La passione dei nord europei per l’arredo domestico passa attraverso il numero di marchi nati sotto il flebile sole scandinavo. Jysk è una catena di negozi danese specializzata nella produzione e vendita di mobili e articoli per la casa che sta prendendo sempre più terreno in Italia. Ha già numerosi esercizi commerciali nel Nord del Paese ma l’espansione sta giungendo anche al di sotto del Po, portandosi dietro la nascita di opportunità lavorative.

Gli ottimi risultati finanziari hanno convinto la multinazionale scandinava ad aprire ulteriori negozi. Sono 14 gli ulteriori punti vendita che devono essere inaugurati a 180 le posizioni aperte.

Quali sono i profili ricercati

Jysk selezionerà personale per le seguenti posizioni:

addetti alle vendite, che si occuperanno di accogliere e assistere i clienti, allestire e sistemare la merce;

responsabili e viceresponsabili dei punti vendita, che si occuperanno di gestire e coordinare il personale e la merce dei negozi;

referenti di logistica, impegnati in attività pratiche di gestione del magazzino, movimentazione dei prodotti in arrivo e supporto diretto ai clienti negli spazi espositivi;

addetti alla logistica e ai sistemi informatici, che si occuperanno della gestione operativa del magazzino e delle infrastrutture informatiche necessarie per l’avvio e il funzionamento del polo distributivo.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Per poter accedere alle selezioni, i candidati devono possedere:

diploma di scuola secondaria superiore o laurea;

spiccate competenze relazionali, forte orientamento al cliente e predisposizione al lavoro di squadra;

flessibilità operativa e disponibilità a lavorare su turni organizzati, compresi i fine settimana e i giorni festivi.

Per i ruoli manageriali sarà richiesta una comprovata esperienza pregressa pluriennale nel settore, mentre invece per i livelli junior si valuteranno anche candidature al primo ingresso nel mondo del lavoro.

Stipendio e benefit

Il contratto di lavoro offerto dall’azienda rispetta il Ccnl del settore Commercio, con livelli reitrbutivi commisurati all’esperienza maturata e alla mansione ricoperta.

Jysk offre anche una serie di benefit aziendali:

sconti per l’acquisto nei negozi della catena riservati ai dipendenti;

programmi di formazione continua e aggiornamento professionale;

opportunità di promozione interna fino a ruoli gestionali di area o di sede;

ambiente di lavoro improntato ai valori di rispetto, trasparenza e inclusione sociale.

Come ed entro quando candidarsi

Ci si può candidare attraverso la sezione Lavora con noi del sito ufficiale di Jysk.All’interno della piattaforma bisogna accedere all’area dove sono elencate le posizioni aperte, consultarle e selezionare quella per cui si vuole esprimere il proprio interesse.

Si consiglia di compilare con estrema attenzione il modulo online in tutte le sue parti e di caricare il proprio curriculum vitae aggiornato, comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Poiché la multinazionale ha intenzione di aprire altri negozi in Italia, è opportuno monitorare con costanza il portale dell’azienda, con il fine di verificare se ci sono nuove posizioni aperte più in linea con il proprio profilo.

Altre opportunità di lavoro

La campagna di reclutamento di Jysk non è l’unica opportunità di lavoro attiva in questo periodo. Il mercato in questo torrido luglio sta offrendo riservando diverse altre sorprese. Italo sta cercando personale per i suoi uffici di Roma, sia con esperienza che senza. Per chi invece non avesse mai potuto conseguire il diploma di scuola secondaria superiore, c’è l’ultima chiamata per il Servizio Civile Universale, che vede attivi progetti per l’assistenza e accompagnamento di persone cieche.