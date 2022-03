Caos e code infinite per il MoonSwatch, l’orologio diventato una mania: cos’è

Scoppia la MoonSwatch mania e in tutta Italia è ressa per accaparrarsi l’orologio nato dalla collaborazione tra la Swatch e Omega. Da Torino a Palermo, da Milano a Napoli, si sono create lunghe code di fronte ai punti vendita della nota azienda svizzera di orologi, con persone in fila anche dalla sera prima e interminabili liste d’attesa per i pezzi disponibili andati a ruba in pochissimo tempo.

Caos e code infinite per il MoonSwatch: cosa è successo

“C’è stato un tam tam mediatico. E alcuni si sono accampati da giovedì” hanno spiegato gli addetti alle vendite di Roma, stupiti di aver venduto tutti i circa duecento orologi disponibili in poche ore (qui per sapere quando torna l’ora legale).

Lo stock per il lancio era contingentato, ma non si tratta di un’edizione limitata o numerata e, come ha specificato l’azienda, i negozi saranno riforniti.

Nella Capitale come in altre città, alcuni di coloro che sono riusciti a conquistare un orologio lo avrebbe poi rivenduto fuori dal negozio a 3-4 volte il prezzo di listino, fino anche a 1.500 euro (qui avevamo svelato il valore dell’orologio rubato a Medvedev durante le Atp finals).

A Napoli centinaia di persone si sono messe in fila da venerdì sera, con momenti di tensione scaturiti dal tentativo di creare una improvvisata ‘lista d’attesa’.

A Torino la coda ha fatto il giro di un intero isolato, fino ad arrivare all’entrata del negozio Swatch nella centralissima via Roma: “Sono qui dalla scorsa notte, mi sono attrezzato con zaino, sedia pieghevole e coperte”, ha raccontato un trentenne.

Anche a Milano si sono registrate code sin dal primo mattino in corso Vercelli, dove è stato necessario l’intervento degli agenti della polizia locale: la lunga fila dei contendenti aveva infatti occupato anche parte della carreggiata.

A Firenze, per ridurre la ressa è stato necessario anche l’intervento della forze dell’ordine davanti a piazza Duomo.

Mentre a Palermo ci sarebbe chi si è messo in fila per 24 ore per provare ad accaparrarsi uno dei 116 pezzi disponibili, in vendita a 250 euro (qui avevamo parlato del fenomeno delle scarpe della Lidl).

Caos e code infinite per il MoonSwatch: il fenomeno

L’orologio che sta facendo impazziare l’Italia è il Bioceramic MoonSwatch, che riprende lo Speedmaster di Omega, versione Moonwatch, indossato da Neil Armstrong durante lo sbarco sulla Luna, il 20 luglio del 1969, e dal resto dell’equipaggio della missione Apollo 11.

Si tratta della rivisitazione di uno dei modelli più famosi e amati del mondo dell’orologeria, realizzato in Bioceramic, un materiale innovativo composto per due terzi di ceramica e un terzo di materiale derivante dall’olio di ricino.

La collezione è composta da 11 modelli, ognuno dei quali porta il nome di una ipotetica missione spaziale nel sistema solare: