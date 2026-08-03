Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Nello stabilimento irpino di Ferrero si produrrà anche la Nutella plan-based

Il Gruppo Ferrero, colosso italiano dell’industria dolciaria, ha aperto un nuovo piano di selezioni per l’assunzione di operai e operaie nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

La campagna di reclutamento è stata avviata per sostenere la produzione del sito campano, in particolare per far fronte ai picchi produttivi stagionali, periodi in cui l’azienda necessita di un considerevole incremento di personale da inserire direttamente sulle linee. Una mossa strategica che arriva in un momento di espansione per il Gruppo, forte di un fatturato globale arrivato a 19,3 miliardi di euro.

Quali sono i requisiti di accesso

L’elemento che distingue questa campagna di reclutamento dalla maggior parte delle ricerche del settore industriale sta nell’estrema accessibilità delle posizioni. L’azienda ha infatti strutturato la selezione senza prevedere barriere d’ingresso rigide o vincoli stringenti:

non è richiesto alcun diploma specifico o laurea; la selezione è aperta anche a chi possiede la sola licenza media;

non ci sono limiti anagrafici;

la candidatura è aperta anche a chi non ha mai maturato precedenti esperienze nel settore alimentare.

La selezione avviene tramite la valutazione dei curricula da parte dei recruiter aziendali e successivi colloqui conoscitivi.

La mappa della produzione

La storia dello stabilimento irpino mostra un profondo legame con il territorio. Costruito da Ferrero negli anni ’80 per dare lavoro alle popolazioni colpite dal terremoto del 1980, l’impianto è entrato in funzione nel 1987 trasformandosi in un simbolo di rinascita economica per la Campania.

Attualmente la multinazionale ricerca operai e operaie di produzione per realizzare prodotti tipici del marchio come:

Nutella, classica e Plant-Based;

Duplo;

Tronky;

Kinder Bueno.

Il ruolo prevede il lavoro sui macchinari dedicati e il rispetto dei rigorosi standard di qualità e sicurezza che da sempre contraddistinguono l’azienda. Il lavoro sarà organizzato e distribuito su tre turni giornalieri, da estendersi anche nei fine settimana.

Quanto si guadagna

Sul fronte economico, la trasparenza è la principale novità di questa tornata di selezioni. L’inquadramento prevede l’applicazione del 6° livello del CCNL Industria Alimentare con una Retribuzione Annua Lorda (RAL) pari a 25.146,66 euro. Pur trattandosi di un inserimento a tempo determinato legato alla campagna produttiva, la posizione rappresenta un’opportunità concreta per arricchire il proprio percorso professionale ed entrare nel bacino di risorse dell’azienda per eventuali future necessità organiche.

Quali sono i vincoli da considerare

Tuttavia, l’azienda richiede precise garanzie sul piano della disponibilità operativa, al fine di garantire la continuità dei ritmi di fabbrica:

disponibilità a lavorare su tutti e tre i turni;

copertura dei turni prevista anche nei fine settimana e nei giorni festivi in base ai picchi di lavoro.

Come presentare la domanda

Gli interessati a entrare nella squadra Ferrero possono inviare la propria candidatura direttamente attraverso il portale ufficiale delle carriere aziendali, selezionando l’annuncio dedicato alla campagna produttiva dello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi.

Altre opportunità di lavoro

Le candidature aperte da Ferrero sono di ampio respiro, perché permettono anche a chi ha un basso titolo di studio di mettersi in gioco e di imparare un mestiere. Senza l’obbligo di aver conseguito un diploma accademico, anche Ferrovie dello Stato chiama a raccolta i giovani, offrendo possibilità di stabilizzazione, ma ci sono dei limiti di età da considerare. Molto simili a quelli per partecipare al bando del Servizio Civile Universale in qualità di volontario, a supporto di persone cieche e con gravi disabilità.