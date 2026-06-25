Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Aspam ha indetto un concorso per formare una graduatoria di idonei al fine di assumere a tempo indeterminato assistenti sociali

L’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano (Aspam) ha indetto un nuovo concorso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di assistenti sociali. Si tratta di una selezione molto attesa nel settore dei servizi alla persona, che prevede contratti a tempo indeterminato, sia full-time sia part-time, nell’ambito del servizio sociale professionale e della tutela minori.

La procedura rientra tra le opportunità di inserimento negli enti locali e rappresenta un’occasione rilevante per i professionisti iscritti all’Albo degli assistenti sociali.

Quanti sono i posti disponibili

Il concorso indetto da Aspam non prevede un numero fisso di assunzioni immediate, ma la formazione di una graduatoria di idonei dalla quale l’ente potrà attingere per future assunzioni a tempo indeterminato.

Le assunzioni riguarderanno il profilo di assistente sociale, appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, dunque lo stipendio si aggira tra i 21.000 e i 24.000 euro lordi annui, in linea con l’inquadramento dei funzionari locali.

L’obiettivo dell’ente è potenziare i servizi territoriali rivolti a famiglie, minori e persone fragili, in un contesto in cui la domanda di assistenza sociale è in costante crescita.

Quali sono i requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti generali, tra cui:

la cittadinanza italiana o di uno Stato membro Ue;

l’idoneità fisica all’impiego;

il godimento dei diritti civili e politici;

l’assenza di condanne penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’incarico da una pubblica amministrazione;

aver conseguito la patente di guida categoria B;

la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

laurea triennale in Servizio Sociale (L-39);

laurea specialistica o magistrale in ambito sociale (LM-87 o equipollenti);

diplomi e titoli equiparati secondo la normativa vigente.

È inoltre obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali, sezione A o B.

Prove d’esame e modalità di selezione

La selezione pubblica prevede una procedura articolata in tre fasi, che potrà essere anticipata da una prova preselettiva nel caso di un numero troppo elevato di candidature.

Il concorso si sviluppa generalmente in un esame scritto, pratico e orale. Le prove sono finalizzate a verificare sia le competenze teoriche sia la capacità di applicare le conoscenze a casi concreti.

Tra le materie oggetto d’esame rientrano:

normativa sul servizio sociale e ordinamento degli enti locali;

diritto di famiglia e tutela dei minori;

codice deontologico dell’assistente sociale;

programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali;

interventi di contrasto alla povertà e alla violenza di genere;

funzionamento dei tribunali per minori;

tecniche e metodologie del servizio sociale professionale.

Come ed entro quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale inPa, lo strumento ufficiale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso di:

Spid, Cie o Cns;

un indirizzo PEC personale;

curriculum aggiornato e documentazione richiesta dal bando.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata perentoriamente alle ore 23:59 del 29 giugno 2026.

Altri bandi di concorso aperti

Il concorso Aspam per assistenti sociali rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera consolidare una carriera nel settore pubblico dei servizi sociali.

Il mese di giugno è stato ricco di concorsi pubblici. Risulta ancora attiva la selezione per assistenti amministrativi, indetta dall’Asl di Bari.