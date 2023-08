4mila posti all’Agenzia delle Entrate: ultimi giorni per candidarsi

Fonte: ANSA Scadono nelle prossime ore due concorsi indetti dall'Agenzia delle Entrate per migliaia di assunzioni

Ormai da diversi anni, le ultime settimane del mese di agosto non segnano solo la fine del periodo di ferie per milioni di italiani, costretti a rientrare presso le proprie abitazioni dopo aver trascorso le vacanze nelle località balneari più gettonate o nelle mete di montagna della nostra penisola. Infatti, con l’avvicinarsi di settembre, capita assai di frequente che arrivino a scadenza anche diversi bandi pubblici per l’assunzione di dipendenti e funzionari da inserire nei meccanismi della macchina statale.

Sotto questo punto di vista anche 2023 non fa eccezione e la conferma arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che ha fissato nella giornata di sabato 26 agosto l’ultima data utile per iscriversi a due concorsi molto importanti che prevedono il reclutamento di oltre 4.500 lavoratori. Le posizioni aperte dall’istituto prevedono – per i vincitori della selezione – la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato e l’arruolamento diretto proprio presso gli uffici interni dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo di seguito tutti i dettagli delle due procedure aperte ancora per poche ore.

Agenzia delle entrate, concorso in scadenza per l’assunzione di funzionari tributari: il bando con tutte le indicazioni e il titolo di studio richiesto

Il primo dei due concorsi indetti dall’ente riguarda l’assunzione di 3.970 funzionari tributari da integrare nell’organico attualmente operante. I profili idonei per ricoprire le posizioni vengono individuati tramite l’apposito bando, al cui interno sono specificati tutti i requisiti necessari affinché la propria candidatura venga presa in esame dai tecnici addetti alla selezione.

Possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti indicati in questo paragrafo. In particolare, il titolo di studio richiesto deve rientrare tra le seguenti categorie:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18)

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, a una delle lauree sopra indicate; possono partecipare altresì coloro per i quali la procedura per il riconoscimento della suddetta equipollenza sia in corso, purché dimostrino di aver presentato la relativa richiesta, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Agenzia delle entrate, concorso in scadenza per l’assunzione di funzionari tributari: come presentare la domanda di iscrizione e cosa prevede la selezione

Aldilà del titolo di studio di cui si è in possesso, tra i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso vi sono i seguenti:

possedimento della cittadinanza italiana ;

; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari ;

; godimento dei diritti politici e civili ;

; possedimento dell’idoneità fisica all’impiego.

Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNE o eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ , previa registrazione sullo stesso Portale. Inoltre, per la partecipazione al concorso, il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui/lei intestato o di un domicilio digitale.

La procedura di selezione si compone di una sola prova scritta, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie di seguito specificate:

diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

contabilità aziendale;

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.

Agenzia delle entrate, concorso in scadenza per l’assunzione di funzionari per servizi di pubblicità immobiliari: il bando con tutte le indicazioni e il titolo di studio richiesto

Il secondo dei due concorsi predisposti dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’assunzione di 530 funzionari per servizi di pubblicità immobiliari. I profili idonei per ricoprire le posizioni vengono individuati tramite l’apposito bando, al cui interno sono specificati tutti i requisiti necessari affinché la propria candidatura venga presa in esame dai tecnici addetti alla selezione.

Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti indicati in questo paragrafo. In particolare, il titolo di studio richiesto deve rientrare tra le seguenti categorie:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14), oppure:

(L-14), oppure: diploma di laurea in giurisprudenza , conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge, oppure:

, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge, oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate; possono partecipare altresì coloro per i quali la procedura per il riconoscimento della suddetta equipollenza sia in corso, purché dimostrino di aver presentato la relativa richiesta, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Agenzia delle entrate, concorso in scadenza per l’assunzione di funzionari per servizi di pubblicità immobiliari: come presentare la domanda di iscrizione e cosa prevede la selezione

Aldilà del titolo di studio di cui si è in possesso, tra i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso vi sono i seguenti:

possedimento della cittadinanza italiana ;

; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari ;

; godimento dei diritti politici e civili ;

; possedimento dell’idoneità fisica all’impiego.

Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNE o eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ , previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso, il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui/lei intestato o di un domicilio digitale.

La procedura di selezione prevede una sola prova scritta che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie di seguito specificate: