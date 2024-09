Fonte: ANSA Test di Medicina 2024, svelate le graduatorie

Pubblicati i risultati dei test di Medicina 2024, relativamente alle prove che si sono tenute il 28 maggio e il 30 luglio. L’esito dei quiz, contenente la graduatoria nazionale di merito nominativa, è stato caricato sulla piattaforma Universitaly dal ministero dell’Università e della Ricerca. I candidati che hanno partecipato ai test di Medicina conoscevano già il proprio risultato, dal momento che i punteggi erano già stati pubblicati all’interno dell’area riservata su Cineca. Oggi, però, i candidati hanno scoperto la propria posizione nella lista e appreso se hanno ottenuto un posto in una delle facoltà italiane di Medicina o se devono incrociare le dita e sperare negli scorrimenti. I posti in palio sono 22.000.

La graduatoria di Medicina

Per entrare nella graduatoria gli studenti devono avere raggiunto un punteggio minimo di 20 su 90. Questo garantisce un posto “in panchina”. Poi c’è il punteggio minimo per entrare nelle facoltà, che è molto più alto. Secondo le stime, per avere la certezza di entrare occorre un punteggio fra 70 e 75. Ma a determinare l’ammissione alla facoltà di Medicina non è unicamente il punteggio ottenuto rispondendo alle 60 domande ma anche la posizione in graduatoria.

La possibilità di accedere alle varie facoltà di Medicina dipende anche dal numero dei posti messi a disposizione dalle diverse università. Con la pubblicazione dei dati sulla piattaforma Universitaly gli studenti hanno scoperto se hanno ottenuto l’accesso nell’ateneo che hanno inserito come prima scelta o in un’altra città, se devono aspettare i successivi scorrimenti o se sono fuori dai giochi.

Quattro possibilità

Nell’area personale Cineca sono stati pubblicati i nomi degli studenti assegnati al corso e alla sede indicata come prima preferenza. I vincitori hanno quattro giorni di tempo per immatricolarsi, confermando così la propria decisione.

Poi ci sono gli studenti prenotati, cioè quelli che hanno ottenuto un posto ma non nell’ateneo di prima preferenza. Costoro, dunque, risultano prenotati per una scelta successiva: chi si trova in questa situazione può immatricolarsi entro quattro giorni nella sede e nel corso per cui risulta prenotato, oppure può scegliere di restare in graduatoria e aspettarne lo scorrimento per valutare se nel frattempo si liberano posti in altri atenei di suo interesse.

La dicitura “in attesa” indica che le sedi scelte dallo studente nelle sue preferenze non hanno più posti disponibili. Chi, tuttavia, abbia totalizzato un punteggio adeguato può restare in attesa che si liberi un posto in una facoltà di Medicina.

“Fine posti” indica che tutti i posti disponibili sono già stati assegnati prima che l’aspirante abbia raggiunto la propria posizione in graduatoria.

Primo scorrimento il 18 settembre

Lo scorrimento della graduatoria e le successive assegnazioni arriveranno progressivamente con i nuovi aggiornamenti settimanali, fino a che tutti i posti disponibili non verranno assegnati. L’appuntamento è adesso al 18 settembre, con il primo scorrimento della graduatoria che verrà pubblicato su Cineca. Tale scorrimento terrà conto delle prime immatricolazioni, delle preferenze espresse dagli studenti e delle eventuali rinunce.

Per quanto riguarda il futuro, il governo sta lavorando per aumentare i posti alla facoltà di Medicina: secondo il piano ci saranno 30.000 posti in più entro il 2030. Il piano punta a invertire la cronica carenza di medici che ha messo in ginocchio diversi distretti sanitari.