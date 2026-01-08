Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Graduatoria di Medicina dopo il semestre filtro online.

La graduatoria di Medicina del semestre filtro sarà pubblicata l’8 gennaio 2026 sul portale Universitaly. Si tratta della graduatoria nazionale che stabilisce chi potrà iscriversi al secondo semestre dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, sulla base dei punteggi ottenuti nei test e delle preferenze di sede espresse dagli studenti.

La graduatoria è attesa con ansia da oltre 25 mila candidati, di cui più di 22 mila per Medicina, dopo la chiusura dei due appelli del semestre filtro a dicembre. Dalla pubblicazione e fino al 14 gennaio, gli studenti dovranno verificare la propria posizione, controllare l’assegnazione della sede e procedere con immatricolazione e iscrizione, pena la decadenza. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori assegnazioni, graduatorie definitive e l’apertura delle domande per i corsi affini.

Quando escono le graduatorie di Medicina

La graduatoria nazionale del semestre filtro di Medicina sarà pubblicata giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 16.00 sul portale Universitaly. La conferma arriva dal decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, firmato dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

Le graduatorie tengono conto dei punteggi ottenuti nei test del semestre filtro, che si è concluso ufficialmente a dicembre con i due criticatissimi appelli. Gli studenti idonei, al netto delle modifiche rese necessarie per il caos dei test, sono risultati complessivamente 25.450, di cui 22.427 per Medicina.

Ricordiamo che per ogni candidato sarà indicata la sede universitaria presso cui è possibile immatricolarsi, in base al punteggio ottenuto e all’ordine di preferenza espresso in fase di domanda.

Dove vedere la graduatoria di Medicina?

Entriamo nel dettaglio. La graduatoria sarà consultabile esclusivamente online, all’interno dell’area riservata del portale Universitaly, gestito dal Cineca per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Per accedere sarà necessario:

collegarsi a Universitaly;

entrare nella sezione “Semestre aperto” presente in homepage;

effettuare il login con Spid, Cie oppure con le credenziali personali utilizzate per la registrazione al semestre filtro.

Attenzione: lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento, è possibile usare alternative gratuite come la Cie.

Le graduatorie sono nominative e articolate in tre sezioni, una per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico:

Medicina e chirurgia;

Odontoiatria e protesi dentaria;

Medicina veterinaria.

Come si calcola il punteggio

La graduatoria nazionale è strutturata in fasce, che tengono conto sia dei voti conseguiti negli esami di Fisica, Chimica e Biologia, sia dell’eventuale rifiuto dei voti.

Nella prima fascia rientrano tutti gli studenti che hanno ottenuto almeno 18/30 in tutti e tre gli esami senza rifiutare alcun voto, mentre nelle fasce successive rientrano gli studenti che hanno conseguito la sufficienza in tutti e tre gli esami ma hanno rifiutato uno, due o tre voti.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma di un punteggio base e dei voti ottenuti:

700 punti per chi supera tutti e tre gli esami senza rifiuti;

600, 500 o 400 punti in base al numero di voti rifiutati;

punteggi più bassi (300, 200 o 100 punti) per chi supera solo uno o due esami, con o senza rifiuti;

in alcuni casi viene considerata solo la somma dei voti.

Il posizionamento finale determina l’assegnazione della sede per il secondo semestre.

Calendario Medicina: i prossimi appuntamenti

Per gli studenti di Medicina non finisce qui. I prossimi appuntamenti da segnare sul calendario sono diversi. Le date che scandiscono l’intera procedura sono le seguenti: