ANSA Accesso a Medicina 2026: assegnati tutti i posti disponibili nelle università statali.

Tutti i posti disponibili per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2026 risultano assegnati.

Il traguardo è stato raggiunto nel giorno di avvio del secondo giro di immatricolazioni, dopo che il primo scorrimento della graduatoria nazionale non era stato sufficiente a coprire l’intera offerta formativa.

Medicina, assegnati tutti i posti disponibili per il 2026

Il primo turno di immatricolazioni si era aperto l’8 gennaio, con la pubblicazione della graduatoria unica nazionale e si era concluso una settimana dopo.

Tuttavia, non tutti gli studenti ammessi avevano formalizzato l’iscrizione, in molti casi perché assegnati a un ateneo diverso dalla prima scelta o per valutazioni personali legate alla sede o ai punteggi ottenuti.

Il 16 gennaio il Ministero e il consorzio interuniversitario Cineca hanno comunicato ufficialmente i posti ancora vacanti: 707 in totale, di cui 385 riservati a studenti dell’Unione europea.

Da quella data e fino al 19 gennaio, gli aspiranti medici hanno potuto presentare una nuova richiesta di immatricolazione, selezionando tra i posti residui disponibili nei diversi atenei attraverso il portale Cineca.

Questa finestra ha consentito di assorbire integralmente i posti rimasti scoperti, completando così l’assegnazione dei 17.278 slot complessivi previsti per le università statali italiane.

Facoltà di Medicina a Tirana

Tra le sedi con il maggior numero di posti non assegnati al termine del primo giro figurava il corso di Medicina dell’Università di Tor Vergata a Tirana.

La sede albanese era rimasta con 124 posti liberi, di cui 96 destinati a studenti Ue. Un dato che aveva attirato l’attenzione anche per via delle polemiche sulla retta annuale inizialmente fissata a 9.650 euro, poi uniformata a quella degli atenei italiani.

Subito dopo Tirana, sempre considerando i posti Ue, risultavano ancora disponibili 25 posti nella sede romana di Tor Vergata e 22 all’Università di Siena. Tutte queste disponibilità sono state colmate nel corso del secondo scorrimento.

L’opzione dei corsi affini

Con l’assegnazione di tutti i posti, dopo la pubblicazione della graduatoria, il secondo giro di immatricolazioni proseguirà formalmente fino al 24 gennaio. Parallelamente, gli atenei sono in attesa degli esami di recupero per circa 10mila studenti che devono sanare almeno un debito formativo.

Dal 28 gennaio entreranno invece in gioco i corsi affini delle aree biomedica, farmaceutica, sanitaria e veterinaria. Per questi percorsi è prevista una graduatoria dedicata e una finestra di immatricolazione che si chiuderà il 31 gennaio, offrendo agli studenti esclusi da Medicina un piano B coerente e immediatamente spendibile nel percorso universitario.

Recupero debiti dopo il semestre filtro

Dopo la conclusione del semestre filtro di Medicina e Chirurgia si apre ora la fase di recupero dei debiti formativi. Gli atenei hanno programmato appelli straordinari tra la fine di gennaio e il mese di febbraio per consentire di superare gli esami non riusciti di Fisica, Chimica e Biologia.

Secondo i dati disponibili, su circa 10mila studenti coinvolti poco più di 7mila hanno già ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie. Per gli altri è prevista la possibilità di recuperare uno o più esami attraverso sessioni dedicate.

Una volta acquisiti i crediti mancanti, gli studenti che hanno superato almeno una prova del semestre aperto potranno immatricolarsi a Medicina e Chirurgia oppure a Odontoiatria e protesi dentaria, chiedendo eventualmente la convalida degli esami sostenuti nella carriera universitaria pregressa.

Le modalità e le date variano da ateneo ad ateneo.

Ad esempio: