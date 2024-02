Ancora pochi giorni per partecipare al bando per oltre 52mila operatori volontari tra i 18 e i 28 anni: come fare

Fonte: 123RF

È stata prorogata la scadenza per candidarsi a volontario per il servizio civile universale. Fino alle ore 14.00 di giovedì 22 febbraio sarà possibile presentare domanda per partecipare a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

I posti disponibili sono 52.236 e sono rivolti a operatori volontari che saranno impegnati tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Il bando è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

Di cosa si tratta

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita ad azioni concrete per le comunità e per il territorio. Rappresenta un’occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani. Molteplici sono i settori di intervento ed i progetti a cui è possibile partecipare, come la tutela dell’ambiente, i giovani, le pari opportunità, la protezione civile, il patrimonio artistico e culturale.

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Il bando per 52.236 operatori volontari

Il bando (lo trovate qui) ha lo scopo di selezionare 52.236 operatori volontari di cui:

51.132 operatori volontari da avviare in 2.023 progetti, afferenti a 328 programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia ;

da avviare in 2.023 progetti, afferenti a 328 programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi ; 1.104 operatori volontari da avviare in 160 progetti, afferenti a 30 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.

I progetti

Alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare con disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale).

Altri progetti, tra quelli da realizzarsi in Italia, prevedono un periodo di tutoraggio o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paesi dell’Unione Europea.

Gli Enti possono proporre progetti nei seguenti settori:

assistenza;

protezione civile;

patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

patrimonio storico, artistico e culturale;

educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale;

agricoltura in zona di montagna;

agricoltura sociale e biodiversità;

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani;

cooperazione allo sviluppo;

promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Assegno mensile di 507 euro

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro, salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.

Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile, su richiesta dell’interessato, è riconosciuto ai fini previdenziali.

È previsto un rimborso spese del solo viaggio iniziale (in aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti

il mezzo più economico) nel caso in cui l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto. Allo stesso modo, è previsto il rimborso per il viaggio di ritorno al luogo di residenza al termine del servizio.

I requisiti per partecipare

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana , oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti

l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Come fare domanda online

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL). Per accedere alla piattaforma occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. L’accesso alla piattaforma per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con SPID. I cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea o extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento.