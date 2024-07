Stanno per aprire le domande di partecipazione al bando Inps per ricevere il contributo allo studio. I requisiti sono stringenti

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Bando di concorso per studenti: a chi spetta

L’Inps ha indetto un nuovo bando di concorso per l’assegnazione di contributi finalizzati all’iscrizione presso i Collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti dal Mur e le strutture CampusX di Chieti, Roma e Bari. Questi contributi sono destinati ai figli od orfani degli iscritti a specifiche gestioni previdenziali, per l’anno accademico 2024-2025.

Bando di concorso Inps: a chi spettano i contributi

Il bando del concorso Inps non è aperto per tutti gli studenti, a differenza di borse di studio o borse per l’Erasmus. Ci sono infatti alcuni requisiti specifici da rispettare. Il bando è rivolto a figli od orfani ed equiparati di specifici gruppi di iscritti e pensionati. Nello specifico

iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali : categoria che comprende i dipendenti attivi che contribuiscono a un fondo specifico gestito dall’Inps per prestazioni creditizie e sociali;

: categoria che comprende i dipendenti attivi che contribuiscono a un fondo specifico gestito dall’Inps per prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (Fondo credito) : che include i pensionati che hanno lavorato nel settore pubblico e sono utenti del fondo credito gestito dall’INPS;

: che include i pensionati che hanno lavorato nel settore pubblico e sono utenti del fondo credito gestito dall’INPS; iscritti alla Gestione Magistrale : gruppo che si riferisce ai dipendenti e pensionati che appartengono alla gestione previdenziale specifica per il personale della magistratura;

: gruppo che si riferisce ai dipendenti e pensionati che appartengono alla gestione previdenziale specifica per il personale della magistratura; iscritti alla Gestione Postelegrafonici: che omprende coloro che sono iscritti alla gestione previdenziale dedicata ai lavoratori del settore postale e delle telecomunicazioni.

Quali sono i requisiti per partecipare?

Per poter partecipare al nuovo concorso Inps (che di recente ha aggiunto agevolazioni per altre categorie, come i malati oncologici), i beneficiari devono soddisfare alcuni requisiti. Nel dettaglio, è necessario:

non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica;

essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;

non aver superato il 26esimo anno di età alla data di scadenza del bando;

alla data di scadenza del bando; non essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari;

non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;

non fruire di alcuna provvidenza scolastica superiore a 6.000,00 euro per l’anno accademico 2024-2025.

Ci sono poi i requisiti per mantenere il contributo (perché è possibile perderlo). In questo caso ricordiamo che gli studenti vincitori non devono presentare una nuova domanda per gli anni successivi, ma solo se continuano a soddisfare i requisiti di merito ogni anno. Questi includono:

superare tutti gli esami prescritti con una media non inferiore a 24/30 ;

; presentare annualmente la dichiarazione Isee universitaria.

Attenzione: per gli studenti ammessi con riserva devono confermare l’iscrizione al Collegio e all’Università entro il 26 settembre 2024, presentando la documentazione richiesta. Gli importi dei contributi saranno erogati in due tranche: il 50% entro l’11 dicembre 2024 e il restante 50% entro il 23 luglio 2025.

Qual è l’importo del contributo agli studenti: il valore massimo

L‘importo massimo del contributo varia in base alla fascia di reddito Isee del nucleo familiare, con un limite massimo che va da 9.500 euro a 12.500 euro annui. Il valore del contributo è calcolato in percentuale sul costo della retta annuale, come segue:

fino a 8.000,00 euro di Isee per il 95% del costo della retta;

da 8.000,01 euro a 12.000,00 euro per il 92%;

e così via, fino a oltre 56.000,00 euro per il 50%.

Presentare la domanda: tempi e graduatorie

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul sito dell’Inps, seguendo il percorso specificato nel bando. Le domande possono essere inviate dalle ore 12:00 del 16 luglio 2024 fino alle ore 12:00 del 12 agosto 2024.

La graduatoria sarà invece pubblicata sul sito dell’Inps entro il 10 settembre 2024. I criteri di formazione della graduatoria includono il punteggio del merito scolastico e il valore Isee del nucleo familiare. In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà data al valore ISEE inferiore e, successivamente, all’età anagrafica maggiore.