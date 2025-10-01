QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Leader Piattaforme Aeree

Il panorama industriale italiano affronta sfide crescenti nella gestione dei rischi legati agli ambienti ATEX, con impatti economici e normativi che superano ampiamente la sfera della sicurezza sul lavoro. I dati INAIL del 2024 hanno evidenziato che tra le cause principali degli 1.077 infortuni mortali denunciati figurano esplosioni e incidenti in ambienti confinati, cosa che ha riacceso l’attenzione sui quasi 1.000 siti industriali italiani classificati a rischio di incidente rilevante.

Le aziende operanti in settori chimici, farmaceutici, alimentari e oil&gas devono confrontarsi con costi assicurativi crescenti e compliance normative sempre più stringenti, dove il mancato rispetto delle direttive ATEX 2014/34/UE comporta sanzioni e responsabilità penali per i dirigenti aziendali. Parallelamente, l’incremento del 17,2% dei fallimenti aziendali nel 2024, con particolare concentrazione nei settori industriali e delle costruzioni, dimostra come la gestione inefficace dei rischi operativi incida direttamente sulla sostenibilità economica delle imprese.

Tutto ciò sottolinea quanto gli interventi di manutenzione e ispezione in ambienti classificati ATEX rappresentino operazioni ad alto valore aggiunto, ma caratterizzate da complessità logistiche e normative che richiedono attrezzature specializzate certificate. L’adozione di soluzioni tecnologiche innovative per i lavori in quota in atmosfere potenzialmente esplosive non costituisce più solo un obbligo di compliance, ma una leva strategica per ottimizzare i costi operativi, ridurre i tempi di fermo impianto e garantire la continuità produttiva in settori dove ogni minuto di interruzione può tradursi in perdite economiche significative.

Il problema delle scale tradizionali in contesti ATEX

Le scale tradizionali rappresentano un rischio inaccettabile negli ambienti classificati ATEX, a causa della loro intrinseca propensione a generare sorgenti di innesco. La problematica principale deriva dai componenti elettrici ed elettronici presenti nei sistemi di sollevamento convenzionali: motori elettrici con spazzole, interruttori, contatti e circuiti di controllo che in condizioni operative normali producono scintille e archi elettrici.

Come evidenziato dalla normativa CEI 31-108, questi elementi «in funzionamento normale danno luogo ad archi, scintille o temperature pericolose» e rappresentano sorgenti di accensione classificate dalla direttiva ATEX. La presenza di elettricità statica costituisce un ulteriore fattore critico: durante le operazioni di sollevamento e movimento, l’attrito tra i componenti meccanici e la movimentazione di materiali isolanti genera accumuli di cariche elettrostatiche che, se non adeguatamente dissipate, possono produrre scariche capaci di innescare esplosioni anche in presenza di concentrazioni minime di sostanze infiammabili.

Il rischio si amplifica considerando che una singola scintilla elettrostatica può innescare atmosfere esplosive quando la concentrazione delle sostanze infiammabili rientra nel campo di esplodibilità tra limite inferiore e superiore. Gli utensili e le attrezzature tradizionali in acciaio sono particolarmente problematici, come riporta la normativa: «quando vengono colpiti o abrasi, possono produrre scintille calde e ad alta energia, in grado di innescare atmosfere esplosive», rendendo necessario l’utilizzo di materiali antiscintilla come leghe di rame, bronzo o ottone.

Di fatto, però, le scale motorizzate convenzionali non possono essere facilmente adattate con questi materiali, presentando inoltre problemi di compatibilità elettromagnetica e difficoltà nella certificazione. La complessità normativa richiede che ogni componente rispetti standard specifici per il gruppo e la categoria di appartenenza, rendendo economicamente insostenibile l’adeguamento di attrezzature esistenti non progettate ab origine per ambienti classificati.

La soluzione: Ixolift, una rivoluzione

Grazie all’avanguardia tecnologica, però, la soluzione esiste: è Ixolift, una scala da lavoro regolabile che rappresenta una categoria completamente nuova di attrezzature per il sollevamento di persone. Le scale da lavoro e le minipiattaforme low-level Ixolift sono progettate per interventi a bassa altezza, garantendo massima sicurezza e facilità d’uso, a differenza delle piattaforme aeree motorizzate o delle scale tradizionali.

Peraltro, questo strumento combina la portabilità di una scala con la stabilità e la sicurezza di una piattaforma di lavoro fissa, raggiungendo altezze operative fino a 4 metri attraverso un sistema di regolazione completamente meccanico. Le scale offrono soluzioni affidabili per attività di manutenzione e installazione in ambienti professionali, mentre le minipiattaforme uniscono stabilità e mobilità, eliminando i rischi associati a scale tradizionali.

Il dispositivo si caratterizza per l’assenza totale di componenti elettrici: nessun motore, nessun circuito elettronico, nessun sistema di controllo alimentato. Non è tutto qui: Ixolift è certificata ATEX, cosa che attesta che è conforme alle direttive europee come macchinario antideflagrante e che la rende idonea per operare in sicurezza in ambienti dove vi è il rischio di esplosioni di gas, vapori o polveri combustibili. Questa caratteristica fondamentale la posiziona come una delle scale da lavoro più completa e sicura sul mercato, offrendo una soluzione che rivoluziona l’approccio ai lavori in quota negli ambienti industriali più critici.

I punti di forza di Ixolift: struttura, ergonomia, semplicità

La struttura di Ixolift rappresenta il risultato di un approccio ingegneristico che privilegia la resistenza meccanica e la sicurezza intrinseca: robustezza e stabilità, conformi alle più severe normative di sicurezza, offrono una piattaforma di lavoro solida e confortevole. Il sistema costruttivo elimina qualsiasi punto di vulnerabilità legato a componenti elettrici o elettronici, concentrando l’affidabilità su elementi meccanici testati e certificati.

Il sistema antiscivolo e il guardrail di protezione garantiscono una presa sicura anche in condizioni di lavoro difficili e, in più, la piattaforma di lavoro è dimensionata per offrire spazio operativo adeguato mantenendo al contempo una base d’appoggio stabile, mentre i sistemi di sicurezza passiva integrati assicurano protezione continua senza necessità di alimentazione esterna o manutenzione elettronica.

L’ergonomia si manifesta attraverso scelte progettuali che ottimizzano l’interfaccia uomo-macchina riducendo l’affaticamento operativo, mentre leggerezza e design compatto la rendono facile da trasportare e da installare anche in spazi ristretti. Ancora, l’altezza regolabile permette di raggiungere comodamente qualsiasi punto di lavoro e il meccanismo di regolazione è progettato per operazioni intuitive che non richiedono formazione specialistica, fattore essenziale negli ambienti ATEX dove la semplicità operativa riduce i rischi di errore umano.

Sostanzialmente, Ixolift è una scala versatile che può essere utilizzata in una varietà di applicazioni, come manutenzioni, installazioni, lavori di pulizia e pittura: si adatta a diverse configurazioni operative mantenendo invariati i parametri di sicurezza, e la sua praticità la rende ideale per professionisti di vari settori, tra cui elettricisti, idraulici, imbianchini e manutentori.

Perché la certificazione ATEX è un plus fondamentale?

La certificazione ATEX rappresenta molto più di un semplice adempimento normativo: costituisce una garanzia strategica di business continuity e protezione da responsabilità legali che possono compromettere la sostenibilità economica dell’azienda. La conformità alla direttiva ATEX è un requisito obbligatorio per consentire l’accesso al mercato unico europeo e salvaguardare la vita umana e la proprietà.

D’altronde, prevenendo incidenti e guasti alle apparecchiature, le aziende possono evitare costosi tempi di inattività, riparazioni e potenziali responsabilità legali. Va poi sottolineato che l’utilizzo di attrezzature non certificate in ambienti ATEX espone le aziende a multe pesanti, gravi rischi per la sicurezza e arresti operativi da parte delle autorità competenti, con conseguenze che si estendono oltre le sanzioni immediate per includere danni reputazionali e perdita di credibilità nei confronti di clienti e partner commerciali.

La certificazione ATEX di Ixolift offre alle aziende una soluzione che elimina i rischi di non conformità. Il processo di certificazione prevede valutazioni condotte da organismi notificati autorizzati dallo Stato membro in base a criteri di competenza e rigorosità, garantendo che il prodotto sia stato testato secondo standard rigorosi e sia idoneo all’utilizzo in ambienti dove vi è il rischio di esplosioni di gas, vapori o polveri combustibili.

Settori ideali di applicazione

L’industria chimica e farmaceutica rappresenta il settore di applicazione per eccellenza di Ixolift, dove la produzione di un’ampia varietà di prodotti, dai fertilizzanti agli esplosivi come la nitroglicerina genera atmosfere esplosive in molteplici fasi del processo produttivo. Nelle attività industriali, dalla verniciatura a spruzzo dei veicoli alla produzione di prodotti chimici, questa scala risponde alle necessità operative che richiedono interventi di manutenzione su reattori, linee di produzione e sistemi di controllo in ambienti classificati.

Il comparto oil&gas e petrolchimico costituisce un altro ambito applicativo strategico, dato che è caratterizzato da raffinerie, piattaforme di perforazione e impianti petrolchimici dove gli idrocarburi trattati sono tutti infiammabili e possono generare un’atmosfera esplosiva già a temperatura ambiente. Ma non solo: anche l’industria alimentare presenta rischi specifici legati alla gestione di polveri combustibili. Usare questo strumento elimina i rischi associati all’impiego di scale tradizionali.

Come Leader Piattaforme distribuisce, supporta e personalizza

In un mercato dove la specializzazione in ambienti ATEX richiede competenze tecniche avanzate e una profonda conoscenza normativa, collaborare con aziende specializzate nella distribuzione e nel supporto di attrezzature certificate che offrano consulenza tecnica qualificata e assistenza post-vendita dedicata è essenziale per garantire la piena conformità e la sicurezza operativa.

La migliore sul campo è sicuramente Leader Piattaforme Aeree, che ha sviluppato una specializzazione specifica nelle soluzioni per ambienti classificati, diventando distributore di riferimento per Ixolift. L’azienda ha strutturato un modello di distribuzione e supporto integrato specificamente orientato alle esigenze degli ambienti ATEX, combinando la competenza tecnica nella movimentazione in quota con la specializzazione normativa per atmosfere esplosive.

L’approccio distributivo prevede un servizio completo che accompagna il cliente dalla valutazione iniziale dei fabbisogni fino all’implementazione operativa, garantendo la piena conformità alle direttive ATEX attraverso consulenza personalizzata e supporto tecnico specialistico. La strategia di personalizzazione si articola attraverso l’analisi specifica dei processi produttivi, la valutazione delle zone ATEX presenti nell’impianto e l’identificazione delle configurazioni ottimali per massimizzare l’efficienza operativa riducendo i tempi di intervento.

Scopri come Ixolift può trasformare la sicurezza operativa della tua azienda negli ambienti ATEX: contatta Leader Piattaforme Aeree per una valutazione gratuita delle tue esigenze specifiche e una dimostrazione pratica del sistema.