Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Satispay assumerà 400 persone

Satispay, attiva nei pagamenti digitali, prevede di ampliare il proprio organico nel 2025 con 400 nuove assunzioni. Attualmente conta oltre 700 dipendenti e una rete in espansione, con più di 5,3 milioni di utenti e 400mila esercizi convenzionati.

L’ampliamento dei servizi offerti ha incluso strumenti per la gestione di buoni pasto, ricariche telefoniche, pagamenti di tributi e altre operazioni digitali. Questa crescita comporta un incremento delle opportunità lavorative, con particolare attenzione ai ruoli legati alla tecnologia e alla gestione strategica.

Opportunità lavorative e talenti ricercati

Le nuove assunzioni, così come riportato dal Sole24Ore, saranno distribuite tra Milano e Napoli, dove la società ha recentemente inaugurato una sede con 80 dipendenti. Una parte minore delle risorse sarà impiegata in Lussemburgo.

I profili richiesti vanno da figure junior a senior, con particolare attenzione ai ruoli tecnologici e di sviluppo prodotto, tra cui esperti in software e cloud. L’espansione riguarda anche settori come commerciale, finanziario, legale, conformità, marketing e risorse umane.

L’azienda riceve ogni anno oltre 20mila candidature, comprese quelle di professionisti italiani attivi all’estero interessati a rientrare. La ricerca di talenti si concentra su profili con esperienza in contesti internazionali, capaci di trasferire competenze utili all’intero ecosistema dell’innovazione, secondo quanto dichiarato da Sara Zavagno, Head of People & Culture.

L’impatto dei pagamenti digitali

Nel 2024, in Italia, i pagamenti digitali hanno rappresentato il 43% del valore complessivo dei consumi, superando per la prima volta l’utilizzo del contante, fermo al 41%. La crescita è stata trainata dai pagamenti contactless, che ormai costituiscono quasi il 90% delle operazioni effettuate nei negozi, per un valore complessivo di 291 miliardi di euro, con un incremento del 19% rispetto all’anno precedente.

Il piano di stock option e il welfare aziendale

Il team di Satispay ha un’età media di 31 anni e una composizione di genere equilibrata, con il 46% di donne e il 54% di uomini. I dipendenti ricevono un contratto a tempo indeterminato e possono accedere a un piano di stock option che rappresenta il 15% del valore aziendale, stimato in 150 milioni di euro.

L’azienda punta a coinvolgere i dipendenti nella proprietà attraverso le stock option, uno strumento che consente di allineare gli interessi del personale con quelli della società e di favorire un impegno più diretto nello sviluppo dell’impresa, secondo quanto dichiarato da Sara Zavagno.

Tutti i nuovi assunti avranno accesso al programma di welfare CareAbout, che prevede un ampliamento dei benefit aziendali. Tra le iniziative introdotte, rientra la collaborazione con Serenis, realtà attiva nella psicologia e nella nutrizione online, che offre cinque sedute di supporto psicologico per ciascun dipendente.

Le misure a sostegno del benessere includono anche un’estensione dei giorni di congedo parentale, portati a 20, e cinque giorni retribuiti all’anno per assistere i figli malati. Sul piano della crescita professionale, il programma prevede percorsi di formazione personalizzati, compresi corsi di lingua.

Qual è lo stipendio medio presso Satispay

Le retribuzioni presso Satispay variano in base al ruolo e all’esperienza. Secondo le informazioni disponibili su Indeed.com, un Business Analyst percepisce in media 27.155 euro all’anno, mentre un Responsabile finanziario arriva a 107.265 euro. Inoltre, un Ingegnere che lavora da Satispay guadagna circa 32.404 euro annui, leggermente al di sotto della media nazionale per questa posizione.