Novità buoni pasto: arrivano i ticket digitali

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Dal primo ottobre il sistema dei buoni pasto cambierà radicalmente. Più di 70mila esercizi pubblici procederanno ad accettare i ticket digitali. Si tratta del lancio di Satispay in questo settore. Ciò avviene in maniera sorprendente, dando un netto taglio alle commissioni, che sono pari a zero fino a 10 euro. Per cifre superiori, invece, scattano 0,20 centesimi, con incasso previsto il giorno successivo all’utilizzo.

Buoni pasto digitali

Il sistema dei pagamenti è ormai quasi interamente digitale. Questo è il futuro, al di là delle ben note proteste. Era solo questione di tempo, dunque, prima che anche i buoni pasto venissero digitalizzati con un sistema moderno e di facile utilizzo.

L’azienda guidata da Alberto Dalmasso ha così lanciato ufficialmente Satispay Buoni Pasto. Si tratta di ticket esclusivamente digitali, pronti a essere spendibili a partire dal prossimo primo ottobre 2023. Supermercati, pub, pizzerie e non solo, per una cifra complessiva che supera quota 70mila esercizi pubblici. Un elenco ben indicato sul network di pagamento.

Ottime notizie non soltanto per gli utenti, che avranno modo di approfittare di un sistema al passo con i tempi. Possono sorridere anche gli esercenti, dal momento che Satispay ha di fatto abbattuto le commissioni, anche se ovviamente non del tutto. Nessuna quota prevista per gli importi fino a 10 euro.

Le tasse scattano una volta superata tale soglia ma si parla di appena 20 centesimi. A ciò si aggiunge un altro vantaggio enorme, quello dei tempi di incasso. Generalmente, infatti, si può arrivare fino a 120 giorni. Ciò evidenzia quanto sia incredibile il fatto che con i ticket digitali si possa garantire il tutto nelle 24 ore successive. Si parla poi di spallata alle commissioni non a caso. Tutto ciò che rientra nel novero dei pagamenti online, infatti, presenta tassazioni di servizio che oscillano tra il 12 e il 15%. Una bella differenza.

Ticket Satispay: come funzionano

Alberto Dalmasso non gira intorno alla questione e parla di cambiamento totale delle regole del gioco. Tutto grazie a Satispay Buoni Pasto, che si presenta in questo mercato e, di fatto, si autoincorona. Con le caratteristiche annunciate, infatti, si è creato un terreno comune per pubblico ed esercenti. Si mostra una strada differente, grazie alla quale tutti hanno qualcosa da guadagnarci.

“Gli esercenti sono soggetti chiave del tessuto imprenditoriale locale. Non devono essere caricati da commissioni insostenibili. Sarà inoltre una scelta etica per le aziende che lo adotteranno, con ricadute positive tanto per i propri dipendenti quanto per gli esercizi commerciali di prossimità”.

Resta però da capire il funzionamento di questo sistema. Un aspetto da non sottovalutare, sottolineando la generale media anagrafica italiana, secondo Paese più anziano al mondo dopo il Giappone. Parlare di wallet a una certa fascia di utenti, poco avvezza all’uso della tecnologia, potrebbe essere un problema.

Spieghiamo, dunque, come tutto passi dall’applicazione di Satispay. Scaricata questa e creato il proprio profilo, si potranno veder caricati i buoni pasto digitali in una sezione apposita. Quando si deciderà di utilizzarli, basterà recarsi in quest’area ed effettuare un solo click. Sullo schermo apparirà il proprio ticket, che potrà così coprire l’importo in questione.

Si ricorda però che tramite l’app Satispay è possibile anche effettuare pagamenti attraverso il proprio portafogli digitale personale. In poche parole si può coprire il resto della cifra automaticamente, usando l’app in questione. Parte del denaro sarà coperto dal ticket e il resto dalla quota presente in formato digitale. Ciò vuol dire non avere neanche la necessità di specificare in cassa di star utilizzando dei ticket. Da sottolineare, infine, come l’uso dei pagamenti mobili Satispay non è di certo obbligatorio per l’uso dei buoni pasto. Il resto della cifra, come al solito, può essere saldato in contanti o con altre carte connesse a conti correnti.