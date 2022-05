Reddito di cittadinanza, quando viene pagato a maggio

Per ricevere la ricarica di maggio, tutti i beneficiari del Reddito e Pensione di cittadinanza, devono aggiornare il modello Isee 2022. La ricarica di maggio verrà disposta da parte dell’Inps, solo dopo l’acquisizione del modello Isee 2022 o dell’Isee corrente 2022 senza errori o omissioni.

Anche nel mese di maggio sono due le date da ricordare per i pagamenti del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza : una a metà mese per chi ha inviato una nuova domanda e una verso fine mese.

Reddito di cittadinanza, le date di maggio

Anche a maggio saranno due le date in cui sarà accreditato il Reddito di cittadinanza agli aventi diritto:

dal 15 maggio riceverà il pagamento chi ha presentato una nuova richiesta o ha rinnovato la precedente nel mese di marzo alla scadenza delle prime 18 mensilità;

riceverà il pagamento chi ha presentato una nuova richiesta o ha rinnovato la precedente nel mese di marzo alla scadenza delle prime 18 mensilità; dal 24 maggio riceverà il pagamento chi ha già percepito l’assegno almeno una volta, a patto che non siano già intercorsi 18 mesi dal primo assegno e a condizione di aver aggiornato e presentato il modello Isee del 2022.

Il 24 maggio, inoltre, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che dispongono dei requisiti per l’assegno unico riceveranno la ricarica di quest’ultimo sulla stessa carta RdC, in attesa dell’assegno unico universale che verrà accreditato dal 1° maggio 2022.

Reddito di cittadinanza, entro quando va speso

La somma mensile del Reddito di cittadinanza, come chiarito dall'Inps, va spesa entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è avvenuto l’accredito (ad esempio: accredito avvenuto a maggio, la somma va spesa entro il 30 giugno). Eventuali arretrati non sono soggetti a tale scadenza.

Reddito di cittadinanza, come verificare il saldo della card

In ogni momento i beneficiari del Reddito di cittadinanza possono controllare il saldo carta e verificare se l’importo della mensilità attesa è stato accreditato. I servizi utili per avere informazioni sul proprio saldo sono: