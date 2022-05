Reddito di cittadinanza: il 55% va al sud e nelle isole

Sono passati oltre 3 anni da quando è entrata in vigore la legge sul Reddito di cittadinanza. Il sussidio, introdotto nel 2019 dal primo Governo Conte 1, ha introdotto un sostegno ai nuclei familiari con un reddito ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) inferiore ai 9.360 euro annui. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio sul Reddito e pensione di cittadinanza – altro contributo introdotto sempre nel 2019 – i nuclei percettori di questi due sostegni nei primi mesi del 2022 sono oltre 1 milione e 400 mila. Più precisamente: 1.413.241. In totale, le persone coinvolte risultano essere 3.145.407 e l’importo medio erogato è di 564,76 euro. Ma quali sono le Regioni dove viene maggiormente richiesto il reddito di cittadinanza?

Una domanda su cinque in Campania

Da gennaio a marzo del 2022 sono 398.229 i nuovi nuclei familiari che hanno fatto richiesta del reddito di cittadinanza.

Nel 2021 il totale delle erogazioni aveva raggiunto quota 1.163.071 unità. Di queste, il numero assoluto più alto di richieste si è registrato in Campania: 227.162, pari al 19,5% del totale. La seconda Regione d’Italia per richieste è la Sicilia con 183.536 domande (15,8% del totale) mentre in terza posizione troviamo invece il Lazio con 129.4453 (11,1% del totale). Tra le Regioni in cui è più diffuso il Reddito di cittadinanza troviamo anche la Lombardia con 120.893 richieste, pari al 10,4% del totale. un dato che, però, deve essere valutato anche in proporzione al numero dei residenti: oltre 10 milioni su una popolazione totale di poco inferiore ai 59 milioni di abitanti. Se guardiamo ai macro-territori, ben il 55,6% delle richieste è stato presentato al Sud e nelle Isole (647.062 domande) contro il 27,1% del Nord e il 17,3% al Centro.

Le Regioni dove è meno richiesto il reddito di cittadinanza

Se Campania, Sicilia e Sardegna sono le prime tre Regioni per numero di richieste, quali sono le tre Regioni dove il ricorso al sussidio è stato inferiore? A primeggiare in questo senso sono la Basilicata e il Trentino Alto Adige – entrambe con lo 0,7% -, il Molise con lo 0,5% e la Valle d’Aosta con lo 0,1% delle richieste. C’è da dire che si tratta dei territori con meno abitanti in Italia: anche in questo caso l’incidenza del numero degli abitanti si fa quindi sentire.

L’importo medio del reddito di cittadinanza

Ma qual è l’importo medio del reddito di cittadinanza? E come varia da Regione a Regione? Anche qui le differenze territoriali si fanno sentire. La Regione dove l’importo è più alto è la Campania con un reddito di cittadinanza mensile medio di 625,75 euro. A seguire troviamo la Sicilia con 606,10 euro e la Puglia dove il reddito medio è di 559,34 euro. La Regione dove l’importo è più basso è il Trentino-Alto Adige: qui i 10.692 beneficiari ricevono in media una cifra pari a 412,33 euro. Guardando i macro-territori, l’importo medio al Nord è di 487,19 euro, al Centro di 517,67 euro e nel Sud e nelle isole di 591,72.