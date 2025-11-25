In che modo il noleggio di materiale da ufficio può aiutare ad abbattere i costi, e a chi rivolgersi per ottenere scanner e stampanti di prima qualità

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

noleggio stampanti e scanner

In ottica della massima sostenibilità, valutare l’approvvigionamento razionale di strumenti da ufficio come fotocopiatrici, stampanti e scanner multifunzione non è più un sogno remoto. Al contrario: è fondamentale. Sempre più aziende ed enti pubblici scelgono il noleggio operativo di queste apparecchiature invece dell’acquisto.

Questo approccio consente di avere dispositivi di ultima generazione in ufficio senza dover immobilizzare capitali che potrebbero essere investiti diversamente, garantendo allo stesso tempo un servizio di assistenza completo e costi sotto controllo.

I vantaggi del noleggio di stampanti e scanner per l’azienda

Optare per il noleggio di stampanti, fotocopiatrici e sistemi multifunzione comporta numerosi benefici concreti rispetto alle formule tradizionali di acquisto o leasing. I principali vantaggi del noleggio operativo includono:

Zero investimento iniziale e costi certi: nessuna immobilizzazione di capitali e spese pianificate nel tempo, con canone fisso. Questo aiuta a tamponare il flusso di cassa e non va a gravare sul bilancio aziendale, a differenza di un acquisto (magari tramite finanziamento bancario) o di un leasing.

nessuna immobilizzazione di capitali e spese pianificate nel tempo, con canone fisso. Questo aiuta a tamponare il flusso di cassa e non va a gravare sul bilancio aziendale, a differenza di un acquisto (magari tramite finanziamento bancario) o di un leasing. Vantaggi fiscali: i canoni periodici di noleggio sono interamente deducibili (anche ai fini IRAP), a differenza di altre formule dove solo una parte dei costi è detraibile. Inoltre, non essendoci proprietà del bene, non si hanno ammortamenti da gestire in contabilità, perché le rate vengono considerate semplicemente costi operativi d’esercizio.

i canoni periodici di noleggio sono interamente deducibili (anche ai fini IRAP), a differenza di altre formule dove solo una parte dei costi è detraibile. Inoltre, non essendoci proprietà del bene, non si hanno ammortamenti da gestire in contabilità, perché le rate vengono considerate semplicemente costi operativi d’esercizio. Flessibilità contrattuale: le esigenze cambiano nel tempo e il noleggio le asseconda. È possibile sostituire le apparecchiature con modelli più adatti o aggiungerne di nuove in base alla crescita dell’ufficio, configurando soluzioni su misura. Il contratto può essere modulato in base all’utilizzo reale, mantenendo il canone proporzionato ai volumi di lavoro.

le esigenze cambiano nel tempo e il noleggio le asseconda. È possibile sostituire le apparecchiature con modelli più adatti o aggiungerne di nuove in base alla crescita dell’ufficio, configurando soluzioni su misura. Il contratto può essere modulato in base all’utilizzo reale, mantenendo il canone proporzionato ai volumi di lavoro. Tecnologia sempre aggiornata: al termine del periodo di noleggio si ha la possibilità di rinnovare il parco macchine , passando a dispositivi di ultima generazione senza doversi preoccupare della svalutazione di quelli vecchi. In pratica ci si garantisce un continuo aggiornamento tecnologico e si evita l’obsolescenza, cosa particolarmente importante in un’epoca di rapida evoluzione dei prodotti.

al termine del periodo di noleggio si ha la possibilità di , passando a dispositivi di ultima generazione senza doversi preoccupare della svalutazione di quelli vecchi. In pratica ci si garantisce un continuo aggiornamento tecnologico e si evita l’obsolescenza, cosa particolarmente importante in un’epoca di rapida evoluzione dei prodotti. Assistenza tecnica inclusa e specializzata: il noleggio presso fornitori qualificati solitamente comprende manutenzione e supporto. L’Ufficio S.r.l., ad esempio, offre formule chiavi in mano in cui il cliente è affiancato in tutte le fasi – dalla scelta iniziale all’installazione – ed è seguito nel post-vendita da tecnici qualificati, anche con interventi da remoto quando necessario. Ciò assicura continuità operativa e rapidità nella risoluzione di eventuali guasti, senza costi aggiuntivi imprevisti.

L’Ufficio Verona S.r.l.: 40 anni di esperienza e innovazione nell’automazione ufficio

Tra le realtà che hanno fatto del noleggio di sistemi per ufficio il proprio punto di forza c’è L’Ufficio S.r.l., azienda storica nata nel 1979. L’attività inizia proprio lì come servizio tecnico specializzato nell’automazione ufficio, fondata da un gruppo di tecnici che decisero di mettersi in proprio forti dell’esperienza maturata nel settore.

Fin dagli esordi, l’idea portante era che un’assistenza post-vendita qualificata fosse la base indispensabile per un’azienda valida nel campo dei macchinari da ufficio. Già all’inizio degli anni ’80, grazie a una rete di clienti fidelizzati, L’Ufficio S.r.l. ampliò l’offerta: nel 1981 divenne anche realtà commerciale, iniziando a fornire direttamente una gamma completa di prodotti e servizi per l’ufficio.

A oggi L’Ufficio S.r.l. può vantare oltre quarant’anni di attività, ed è un punto di riferimento nel settore in Veneto e in tutto il Nord-Est, posizionandosi come leader nella vendita, noleggio e assistenza tecnica di macchine da ufficio.

Sostenibilità ambientale e risparmio per le aziende

Il core business de L’Ufficio S.r.l. comprende la fornitura (sia vendita diretta sia noleggio operativo) di fotocopiatrici, stampanti multifunzione, scanner e altri dispositivi da ufficio, con un servizio di assistenza altamente qualificato.

In qualità di centro esclusivo Konica Minolta, L’Ufficio S.r.l. propone ai clienti soluzioni all’avanguardia per performance e attenzione all’ambiente.

Pier Giuseppe Fasoli e Raniero Luciano, alla guida dell’azienda da quattro decenni, hanno puntato molto su apparecchiature “smart” di ultima generazione e su una filosofia green: le moderne fotocopiatrici multifunzione Konica Minolta offerte da L’Ufficio S.r.l. assicurano standard elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, grazie a funzioni di risparmio energetico, utilizzo di plastiche riciclate e consumabili a basso impatto (come toner di origine vegetale dalla resa eccellente).

Inoltre, queste macchine sono estremamente longeve e affidabili: così si riducono sprechi ed emissioni nocive nel tempo.

In un’unica soluzione multifunzione, un’azienda può gestire tutte le fasi del documento (dalla creazione, alla stampa, alla scansione e condivisione) anche in modalità wireless da smartphone o tablet, migliorando la produttività senza aumentare la complessità.

E se ci fossero dei problemi post noleggio?

Un altro valore aggiunto che contraddistingue L’Ufficio S.r.l. è la centralità data al cliente e al supporto tecnico. Come recita il loro motto interno, “il cliente è un valore chiave nel progetto aziendale”, e la differenza sta nel crederci davvero.

Nel concreto, ciò si traduce in un servizio clienti accurato e proattivo: un team di tecnici (costantemente aggiornati sulle nuove tecnologie) è sempre pronto a intervenire per manutenzioni o chiarimenti, sia on-site che da remoto, così da minimizzare i tempi di fermo dei dispositivi.

L’Ufficio S.r.l. segue il cliente in tutte le fasi, dalla consulenza pre-vendita all’installazione, fino al servizio post-vendita pluriennale. Come sottolinea Pier Giuseppe Fasoli, “nella fase di vendita tutti sono capaci… è il dopo che fa la differenza”.

Questo approccio focalizzato sull’assistenza prima, durante e dopo l’installazione del prodotto diviene essenziale, specialmente quando si hanno davanti organismi complessi come enti pubblici, scuole o magari aziende strutturate in tanti uffici diversi.