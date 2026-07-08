La busta paga dei dipendenti statali sarà composita il 23 luglio tra stipendio ordinario, aggiustamenti di stipendio e crediti Irpef

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock I dipendenti del comparto scuola possono ricevere fino a tre cedolini

Luglio è un mese ad alta intensità finanziaria per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. La data da cerchiare sul calendario è quella di giovedì 23 luglio, ma la vera novità non è il quando, bensì il quanto e il come verranno erogate le somme spettanti.

Per migliaia di statali, infatti, l’estratto conto non mostrerà la consueta e singola voce di accredito. Molti si troveranno di fronte a due versamenti distinti nella stessa giornata, mentre per una fetta consistente del personale scolastico potrebbe verificarsi un triplo pagamento.

Primo cedolino, accredito stipendio

La base di partenza resta lo stipendio mensile ordinario, con valuta regolarmente fissata per il 23 luglio. Questa prima tranche include le competenze fisse, le ritenute previdenziali e le addizionali locali. C’è però una prima discriminante temporale da considerare: chi ha trasmesso il Modello 730 nei primissimi giorni della stagione fiscale vedrà il proprio conguaglio integrato direttamente all’interno di questo primo cedolino ordinario.

Secondo cedolino: la “finestra d’urgenza” per i rimborsi 730

Chi ha inviato il 730 in una fase successiva, superando la prima elaborazione ordinaria di NoiPA ma rientrando comunque nei termini della cosiddetta emissione urgente, non rimarrà a bocca asciutta.

Il sistema informatico del Ministero dell’Economia provvede in questi casi a generare un secondo cedolino autonomo, dedicato esclusivamente al rimborso Irpef. Di conseguenza, nella stessa giornata del 23 luglio, il beneficiario vedrà comparire sul proprio conto corrente due flussi finanziari paralleli.

Nei casi in cui i contribuenti non dovessero vedere il rimborso fiscale a luglio significa che la dichiarazione è stata acquisita in una finestra temporale successiva. In questo caso l’accredito slitterà al mese di agosto.

Scuola e Ricerca: l’eccezione che vale il terzo cedolino

Il picco degli accrediti riguarderà il personale docente e Ata. Per il comparto scuola, luglio si trasforma nel mese degli arretrati. A seguito della firma definitiva sul rinnovo del Ccnl, avvenuta lo scorso 1° luglio, NoiPA ha sbloccato le procedure per la liquidazione delle somme pregresse.

Trattandosi di competenze straordinarie derivanti da un ricalcolo contrattuale, queste somme non vengono mescolate con lo stipendio del mese corrente. Vengono invece gestite tramite un’apposita emissione speciale separata, che genera un terzo e autonomo cedolino. Per docenti e Ata che rientrano anche nella seconda finestra del 730, l’area riservata NoiPA si popolerà quindi di tre voci distinte.

I paradossi tecnici: orari d’accredito diversi e cedolini “fantasma”

La presenza di pagamenti multipli amplifica piccoli disallineamenti tecnici che spesso mettono in allarme i lavoratori.

Sebbene la data di accredito sia la medesima per tutti, l’orario di effettiva disponibilità sul conto corrente varia a seconda dell’istituto bancario. Nel caso di ricariche multiple, è persino possibile che i bonifici vengano contabilizzati a qualche ora di distanza l’uno dall’altro nell’arco della stessa giornata.

Alcune volte il cedolino risulta regolarmente visibile sulla piattaforma NoiPA ma l’accredito bancario sembra non essere avvenuto. Si tratta di un blocco preventivo attivato dalle Ragionerie Territoriali dello Stato. Questa sospensione scatta qualora, successivamente all’emissione del cedolino ma prima della valuta di pagamento, siano intervenute variazioni dello status giuridico del dipendente, quali:

l’ingresso in regime di aspettativa senza assegni;

la cessazione anticipata o la risoluzione del rapporto di lavoro;

provvedimenti disciplinari o amministrativi cautelari.

Al netto di queste casistiche, la raccomandazione è attendere il completamento della giornata bancaria del 23 luglio prima di segnalare anomalie.