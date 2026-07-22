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123RF Dimettersi per giusta causa non significa dover rinunciare alla Naspi, ma la Cassazione precisa a che cosa il dipendente deve stare attento per non rischiare di perderla

Il lavoratore può beneficiare della Naspi anche in caso di dimissioni per giusta causa, ma ottenere questa indennità non è automatico. E se la domanda arriva davanti a un giudice, deve dimostrare concretamente che le dimissioni sono state provocate da un inadempimento datoriale così grave da rendere impossibile proseguire (anche provvisoriamente) il rapporto lavorativo. Non basta, invece, provare di aver contestato il comportamento dell’azienda o, semplicemente, aver avviato una causa.

La Cassazione con la sentenza 8564/2026 circoscrive così i diritti del dipendente dimissionario e traccia la via da seguire per evitare cause legali che si risolverebbero solo in un dispendio di tempo e denaro.

Naspi e dimissioni, quando il lavoratore ha diritto all’indennità

Un dipendente licenziato è beneficiario della Naspi perché il legislatore tutela chi perde il lavoro involontariamente. Ma protegge anche chi si dimette per giusta causa (art. 2119 Codice Civile), a seguito di una situazione divenuta intollerabile e un comportamento illecito del datore.

Si pensi, ad esempio, al mancato pagamento di più stipendi, ai casi di demansionamento oppure alle molestie. Non basta, quindi, un semplice malcontento o un contrasto occasionale.

La Cassazione precisa anche che le dimissioni devono essere una reazione immediata all’inadempimento datoriale. Se il dipendente continua normalmente il rapporto per un lungo periodo dopo il fatto contestato, potrebbe venir meno quel collegamento diretto tra illecito e recesso necessario per configurare la giusta causa e — quindi — la Naspi.

Il caso concreto, l’indennità prima negata poi accordata dalla magistratura

La vicenda nasce dalla richiesta di indennità di disoccupazione presentata da una lavoratrice, che aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa. Inps aveva però respinto la sua domanda. Successivamente il competente tribunale aveva confermato il diniego, ritenendo che la dipendente non avesse dimostrato l’effettiva esistenza della giusta causa.

Diverso l’esito in secondo grado. La Corte d’Appello di Milano aveva infatti accolto la domanda della donna richiamando la circolare Inps 163/2003. Secondo i giudici meneghini, ai fini della Naspi sarebbe stato sufficiente dimostrare la concreta volontà di difendersi contro il comportamento del datore, inserendo nella domanda dell’indennità ogni documento utile (lettere di diffida, esposti, denunce, citazioni ecc.) e indicando, quindi, l’effettiva contestazione di una o più violazioni.

Per la Corte territoriale questi elementi erano sufficienti a soddisfare quanto richiesto dalla stessa circolare dell’ente previdenziale.

Perché la Cassazione ha annullato la sentenza

I giudici di piazza Cavour hanno bocciato il ragionamento della magistratura dell’appello. Quest’ultima, infatti, avrebbe confuso i requisiti richiesti nella fase amministrativa dall’Inps con quelli che devono essere accertati in sede giudiziaria.

Per l’accesso alla Naspi, il vero e sostanziale presupposto di legge non è la semplice volontà del dipendente di contestare il comportamento del datore. È solo l’effettiva esistenza della giusta causa che rende la disoccupazione involontaria. E quando — dopo un no di Inps — il lavoratore agisce davanti al giudice per ottenere l’indennità, deve dimostrare tutti gli elementi alla base del suo diritto. Sull’onere della prova l’art. 2697 Codice Civile è molto chiaro: chi chiede una prestazione deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Le circolari Inps non possono modificare la legge

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia della Cassazione riguarda il valore degli atti amministrativi, come quelli dell’Inps. In particolare, la circolare n. 163 del 2003 prevede che — nella fase amministrativa della domanda di Naspi — il lavoratore possa allegare la suddetta documentazione idonea a dimostrare almeno l’intenzione di fare causa contro il comportamento illecito del datore.

Tuttavia, per la Corte, queste istruzioni hanno esclusivamente natura organizzativa interna. Servono cioè per ragioni “burocratiche”, ossia per uniformare l’attività degli uffici dell’ente, ma non possono modificare i requisiti previsti dalla legge né vincolare il giudice. Ecco perché, in un processo, quest’ultimo dovrà sempre verificare se ricorrono gli elementi richiesti dalla legge per il riconoscimento della Naspi.

In breve, le prassi amministrative adottate dall’Inps non potranno mai sostituire l’accertamento giudiziale dei fatti.

Che cosa deve dimostrare il lavoratore in tribunale

Veniamo al punto più importante. La pronuncia della Cassazione ha un valore giurisprudenziale generale perché suggerisce gli elementi che, di volta in volta, il dimissionario deve dimostrare ed evidenziare, per avere la Naspi:

lo specifico comportamento illecito del datore di lavoro (tempi, luoghi, azioni ecc.);

la gravità dell’inadempimento tale da rendere impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto;

il collegamento diretto tra quell’inadempimento e la decisione di dimettersi;

l’immediatezza della reazione, perché le dimissioni debbono essere risposta tempestiva ai fatti contestati.

In pratica non basta andare in tribunale e dire di aver subito un torto. Servono documenti, testimonianze o altri elementi di prova che suggeriscano al giudice l’effettiva esistenza della giusta causa.

Per l’accesso alla tutela previdenziale, la perdita del lavoro deve essere davvero involontaria. Le dimissioni, pur formalmente provenienti dal dipendente, debbono sempre essere sostanzialmente “indotte” dall’esterno e non frutto di una libera scelta (e può essere negata la Naspi in caso di dimissioni per trasferimento).

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che, in un giudizio promosso contro l’Inps per ottenere la Naspi, non è normalmente necessario chiamare in causa l’azienda. Infatti, l’accertamento della giusta causa avviene soltanto ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale e produce effetti esclusivamente nel rapporto tra lavoratore e Inps.

Ricapitolando, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale e ritenuto che la lavoratrice avesse provato solo la volontà di contestare in giudizio il comportamento del datore (diffida e ricorso), ma non l’effettiva esistenza della giusta causa delle dimissioni.

Che cosa cambia

Oltre a chiudere un contenzioso, la sentenza 8564/2026 della Cassazione ha l’utilità di richiamare la generalità dei lavoratori, avvocati e consulenti del lavoro a fare attenzione fin dal momento delle dimissioni. Nella fase pre-processuale è opportuno raccogliere tutta la documentazione utile a dimostrare gli illeciti subiti, predisporre contestazioni puntuali e conservare ogni possibile elemento di prova.

Se però la vicenda arriva davanti al giudice, la semplice esistenza di una lettera di diffida o di una contestazione contro il datore non basterà ad assicurarsi il diritto alla Naspi. Occorrerà dimostrare, in maniera rigorosa, che il comportamento datoriale è realmente esistito, che è stato sufficientemente grave e che proprio da esso sono scaturite le dimissioni. Saranno, quindi, utili ad esempio le e-mail, i messaggi sullo smartphone, le buste paga mancanti, le testimonianze di colleghi oppure le registrazioni raccolte.

Vero è che la Naspi continua a rappresentare uno strumento di tutela per chi perde involontariamente il lavoro, ma il suo riconoscimento da parte di Inps (che ha appena aperto ai detenuti) non può fondarsi su mere allegazioni o sulle semplificazioni previste dalle circolari amministrative. E quando il diritto viene fatto valere in giudizio, prevalgono sempre la legge e l’accertamento concreto dei fatti.