Lavoro d’estate, quali sono le figure più ricercate

Fonte: iStock L'estate porta lavoro: quali sono le figure ricercate

L’arrivo dell’estate è quasi sempre sinonimo di ferie, vacanze e libertà ritrovata per milioni di lavoratori italiani che non vedono l’ora che arrivi la stagione calda per fare le valigie e staccare un po’ dalla vita di ogni giorno. Tra stress, ansia lavorativa e chi più ne ha più ne metta, milioni di italiani tra i vacanzieri estivi sono proprio impiegati che staccano la spina per qualche giorno.

Ma per altri l’estate è anche la stagione del lavoro, o per meglio dire della ricerca. Diverse, infatti, sono le opportunità d’impiego che si aprono nel trimestre giugno-agosto, con migliaia di posizioni ricercate da parte della agenzie per il lavoro.

Le figure ricercate

L’estate porta vacanze, ma anche lavoro. E migliaia potrebbero essere gli italiani che con l’arrivo del caldo vedranno anche iniziare una nuova avventura lavorativa. Infatti, secondo quanto emerge, le Agenzie per il lavoro stanno cercando oltre 160.000 figure da inserire in vari settori nei prossimi mesi.

Il 25,9% delle assunzioni è previsto al Nord-ovest, il 24,3% al Nord-est, il 19,8% al Centro e il 30% al Sud e nelle Isole. Le maggiori opportunità, va sottolineato, riguardano le professioni ad alta qualifica come gli ingegneri del software, i sistemisti, gli analisti informatici, i database administrator, i progettisti agli esperti in infrastrutture. Le agenzie cercando anche project manager ed esperti in controllo di gestione.

Ma la lista delle figure ricercate non si ferma mica qui. Infatti tra i tanti professionisti che potrebbero trovare lavoro ci sono tecnici della produzione, responsabili della logistica, specialisti in marketing digitale, contabili esperti, receptionist e cuochi.

Posti aperti anche nel settore manifatturiero, che evidenzia la richiesta di operai metalmeccanici, fresatori, carpentieri, manutentori elettrici e meccanici, promoter vendite, camerieri e bagnini.

Va sottolineato, comunque, che le opportunità estive prevedono per la maggior parte contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente. Per quelli a tempo determinato, stando a una ricerca condotta dall’Università Roma Tre e Labchain, si rileva che le occasioni di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro sarebbero doppie rispetto ad altre tipologie contrattuali.

E per quanto riguarda la probabilità di rioccupazione entro 30 giorni dei lavoratori in somministrazione parliamo di numeri elevati, quasi il 55%, che per poco non doppia la percentuale dei contratti a termine standard (29,4%).

Il turismo traina la crescita

Ma come è prevedibile, tra i settori che cercano maggiormente personale c’è quello del turismo. Il settore dei servizi, infatti, è quello che traina la crescita dell’occupazione, con un range che va dai 434.000 contratti previsti a fine giugno a oltre un milione fino ad agosto.

Nel turismo, in particolare, 164.000 sarebbero le proposte lavorative per giugno, dati che schizzano a 353.000 considerando tutto il trimestre estivo. A descrivere lo scenario è il bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Rispetto al 2022 i numeri sono in salita e lasciano ben sperare con una crescita di 9.000 assunzioni programmate in più rispetto a giugno dello scorso anno (+1,5%) e 37.000 sul trimestre giugno–agosto (+2,8%). Crescono i contratti a tempo indeterminato, più di quelli a termine. Ma nonostante ciò rimane la difficoltà di reperire personale.