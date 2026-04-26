Assisti un familiare disabile? Ecco quando hai diritto al cambio turno sul lavoro

Caregiver e lavoro, la Cassazione amplia le tutele e impone obblighi alle aziende contro le discriminazioni indirette. Il caso

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123RF Il dipendente caregiver va tutelato sul fronte degli orari e dei turni di lavoro, la Cassazione spiega quando e perché

Chi oggi lavora e assiste un genitore o un figlio con gravi problemi di salute può contare su una giurisprudenza sempre più scrupolosa e attenta.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9104/2026 ha segnato un passaggio decisivo nella tutela dei lavoratori caregiver. La pronuncia, in linea con il diritto europeo e con i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’UE, ridefinisce in modo chiaro i diritti dei lavoratori e gli obblighi del datore, chiarendo quando un comportamento aziendale può assumere carattere discriminatorio.

Vediamo allora i punti chiave di una decisione fondamentale per garantire una tutela effettiva a chi, oltre a lavorare, si prende cura di un familiare con disabilità.

Il caso, lavoro e assistenza familiare in conflitto con le scelte aziendali

La vicenda nasce dal ricorso di una lavoratrice, dipendente di un’azienda del settore trasporti e madre di un figlio con disabilità grave. La donna aveva chiesto di essere assegnata stabilmente a un turno mattutino — o comunque compatibile con le primarie esigenze di cura del bambino — dichiarandosi disponibile anche a svolgere mansioni diverse o inferiori. Al mancato sì del datore di lavoro è seguita una disputa giudiziaria con richiesta di accertare la discriminazione subita e di stabilire un risarcimento.

Sia in tribunale che in corte d’appello, l’esito per la lavoratrice è stato negativo. In entrambi i gradi i giudici avevano escluso la discriminazione ritenendo sufficienti alcune agevolazioni temporanee. La questione è però proseguita in Cassazione che, a sua volta, ha ritenuto opportuno coinvolgere — sul punto — la Corte di giustizia UE. Quest’ultima, con la sentenza C-38/24, ha fornito essenziali chiarimenti.

Piena tutela anche ai caregiver: che cosa si intende per discriminazione indiretta

L’orientamento della giurisprudenza comunitaria si fonda sul pieno divieto di discriminazione legata alla disabilità, di cui alla direttiva 2000/78/CE. Come già stabilito circa vent’anni fa dalla nota sentenza “Coleman”, tale divieto non riguarda soltanto la persona disabile, ma anche chi la assiste.

Tuttavia, la novità della sentenza n. 9104/2026 della Corte di Cassazione è l’estensione piena di questa tutela anche alla discriminazione indiretta e la definizione di obblighi concreti per il datore di lavoro.

In particolare la normativa italiana (d. lgs. 216/2003) definisce discriminazione indiretta una situazione in cui una regola o prassi apparentemente neutra mette una persona in posizione di svantaggio. Nel caso dei caregiver, la discriminazione si verifica, ad esempio, quando:

l’organizzazione del lavoro (turni, orari, mansioni) non tiene conto delle esigenze di assistenza;

il lavoratore è trattato peggio rispetto ad altri in situazioni comparabili;

non vengono adottate misure adeguate per consentire la conciliazione tra lavoro e cura.

Cosa sono e perché servono gli “accomodamenti ragionevoli”

Il cuore della decisione della Cassazione riguarda il concetto di accomodamento ragionevole. Si tratta di tutte quelle compensazioni organizzative che permettono al lavoratore – disabile o caregiver – di svolgere la propria attività in condizioni di parità rispetto agli altri.

Rientrano in questa nozione, ad esempio:

la modifica dell’orario di lavoro;

l’assegnazione a turni diversi;

lo spostamento a mansioni differenti;

gli eventuali trasferimenti compatibili con le esigenze aziendali.

Attenzione però: non si tratta di un diritto assoluto a ottenere qualsiasi soluzione richiesta. Il limite è rappresentato dal cosiddetto onere sproporzionato per il datore di lavoro. L’azienda deve adottare soluzioni utili al lavoratore solo se non comportano costi o difficoltà eccessive, valutati in base alle dimensioni, risorse e organizzazione dell’impresa.

Le soluzioni devono essere stabili e il ruolo attivo dell’azienda

Uno degli aspetti più innovativi e interessanti della sentenza è la critica alle soluzioni temporanee. La Cassazione afferma chiaramente che:

le misure provvisorie e reiterate nel tempo non sono sufficienti;

se la disabilità è permanente, anche l’organizzazione del lavoro deve avere una prospettiva stabile.

Nel caso concreto, l’azienda concedeva turni agevolati solo per periodi limitati. Per la Corte, questo non integra un vero accomodamento ragionevole perché l’adattamento deve essere strutturale e non meramente occasionale.

La sentenza introduce un obbligo importante. Il datore deve valutare concretamente tutte le possibili soluzioni. Perciò non basta dire “non è possibile”. Per evitare una condanna del giudice, occorre dimostrare:

di aver analizzato l’organizzazione aziendale;

di aver considerato alternative (anche mansioni inferiori);

che le eventuali soluzioni comporterebbero costi o difficoltà sproporzionate.

In mancanza, il comportamento può essere considerato discriminatorio dal giudice. E anche il silenzio è condannabile perché il datore deve sempre rispondere e motivare. Non deve ignorare le richieste del lavoratore caregiver, compresa quella di essere demansionato con diminuzione del salario.

L’onere della prova: regole più favorevoli al lavoratore

Nei casi di discriminazione sul lavoro, il lavoratore non deve dimostrare tutto in modo pieno. Infatti, è sufficiente indicare elementi che rendano plausibile la violazione dei diritti e mostrare una differenza di trattamento collegata alla disabilità (propria o del familiare).

A quel punto spetta al datore di lavoro provare che non c’è stata discriminazione. Tecnicamente, è una forma di agevolazione probatoria pensata per tutelare situazioni difficili da dimostrare in aula.

Parallelamente, la Cassazione non ignora le esigenze aziendali. Vero è che l’impresa ha diritto a organizzarsi liberamente e non può essere obbligata a sostenere costi eccessivi o a stravolgere la propria struttura. Tuttavia, questo limite deve essere provato concretamente e valutato caso per caso.

Nel caso specifico, la Corte osserva che un turno fisso non sembra comportare costi sproporzionati e che non è dimostrato che l’organizzazione aziendale impedisca soluzioni alternative. Per questo accoglie il ricorso della donna e rinvia al giudice d’appello, che dovrà esprimersi nuovamente alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali.

Che cosa cambia

La sentenza n. 9104/2026 della Corte di Cassazione segna un punto di svolta concreto. Recependo e sviluppando i principi della Corte di giustizia dell’Unione europea, estende in modo chiaro la tutela antidiscriminatoria anche ai caregiver e rafforza gli obblighi del datore di lavoro.

Il principio di parità di trattamento viene interpretato in modo sostanziale: non basta trattare tutti allo stesso modo, bisogna tenere conto delle differenze reali.

È discriminatorio non adottare soluzioni ragionevoli che consentano l’assistenza al familiare, così come limitarsi a misure temporanee, ignorare le specificità del caregiver o non valutare richieste di adattamento, anche tramite demansionamento.

Ad esempio consentire a un dipendente caregiver un orario fisso mattutino, senza riduzione dell’orario complessivo, di norma non rappresenta un onere sproporzionato. Diverso sarebbe il caso in cui, per soddisfare la richiesta, l’azienda fosse costretta ad assumere nuovo personale o a stravolgere l’organizzazione dei turni.

I lavoratori possono contare su una tutela più effettiva e sulla possibilità di ottenere soluzioni stabili. Per le aziende, invece, cresce l’obbligo di analizzare caso per caso, documentare le decisioni e dimostrare eventuali impedimenti organizzativi. Il risultato finale è un cambio di prospettiva: la conciliazione tra lavoro e assistenza non è più una concessione, ma parte integrante del principio di parità di trattamento.