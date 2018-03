Inps on line: linee guida per accedere ai servizi sul sito dell’Istituto di previdenza

editato in: da

Sul portale web Inps online, è possibile chiedere l’invio del PIN, un codice identificativo, mediante il quale accedere a vari servizi. Dopo che l’ente previdenziale avrà inviato la prima parte del PIN, occorre inserire sul sito i propri dati anagrafici, la prima parte del PIN, il numero e la scadenza della tessera sanitaria.

Per email, verrà trasmessa la seconda parte del PIN e si potrà accedere ad Inps online.

Inps online offre informazioni utili per il cittadino e per le imprese. Nello specifico, fornisce notizie sulla possibilità di riscattare la laurea, sui contributi maturati, sulla totalizzazione e la ricongiunzione, sul modello isee, bonus bebè, congedi parentali, congedo matrimoniale, fondi di solidarietà, etc.

Sul sito Inps online, possono essere acquisite tutte le informazioni necessarie anche per gli ex-ENPALS, gli ex-INPDAP e gli ex-IPOST. E’ inoltre possibile visionare tutte le istanze presentate all’ente previdenziale ed avanzare alcune domande tramite la sezione denominata “Inps risponde”.

Sul portale è altresì possibile scaricare e stampare diversi modelli, come: il CUD unificato fino al 2014, il CUD pensionati fino la 2012, il CUD assicurati fino al 2012, il certificato fiscale professionisti ed altra documentazione fiscale. E’, infine, possibile fare richieste di compensazione contributiva e di rimborso, etc.

Inps online offre, dunque, una serie di servizi molto utili e facilmente usufruibili, accedendo al portale internet. Non si ha necessità di doversi recare alle sedi dell’ente previdenziale, facendo lunghe file agli sportelli. Si ha, invece, la comodità di consultare parecchi servizi offerti tramite il personal computer, il tablet o il cellulare.

