Pensioni, quando arrivano i pagamenti di giugno: le date

Fonte: ANSA

E’ già disponibile sul sito dell’Inps il cedolino delle pensioni del mese di giugno. Accedendo all’area dedicata con le proprie credenziali, i pensionati possono verificare l’importo erogato, con eventuali trattenute relative alla mensilità in arrivo.

Il cedolino dunque è già disponibile, ma i pagamenti arrivano rispettando le consuete regole, quindi a partire dal primo giorno bancabile del mese, che nel mese di giugno è lo stesso per chi riceve l’accredito sul conto corrente bancario e postale. Vediamo insieme le date.

Pensioni, le date dei pagamenti di giugno 2023

Il pagamento delle pensioni di giugno avverrà a partire da giovedì 1° giugno, sia per quanto riguarda i conti in banca che i clienti Poste.

I titolari di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento come di consueto potranno ritirare l’importo spettante anche in contanti, sempre a partire da giovedì 1° giugno, rispettando il seguente calendario alfabetico:

cognomi dalla A alla B: giovedì 1° giugno 2023;

cognomi dalla C alla D: sabato 3 giugno 2023 (solo alla mattina);

cognomi dalla E alla K: lunedì 5 giugno 2023;

cognomi dalla L alla O: martedì 6 giugno 2023;

cognomi dalla P alla R: mercoledì 7 giugno 2023;

cognomi dalla S alla Z: giovedì 8 giugno 2023.

Chi ha un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution si troverà accreditato il pagamento delle pensioni sempre a partire da giovedì 1° giugno 2023. E tramite gli sportelli Postamat, in totale 8.000 su tutto il territorio nazionale, sarà possibile ottenere le somme in contanti.

Come consultare il cedolino della pensione online

Per conoscere l’importo della propria pensione occorre controllare il cedolino online.

L’Inps ha messo a disposizione l’anteprima del pagamento del cedolino della pensione. Consultarlo è molto semplice: basta recarsi sul sito Inps e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione.

Per accedere al servizio è necessario disporre delle credenziali digitali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati sul sito Inps, è quindi necessario cliccare su “MyInps” e poi recarsi su link “Prestazioni e Servizi”, quindi aprire “Cedolino pensione e servizi collegati”.